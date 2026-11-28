اعتداءات المستوطنين المتكررة أجبرت نحو 14 عائلة فلسطينية على مغادرة التجمع قبل نحو ستة أشهر، ليصبح خاليًا من سكانه.

نفذت قوات الاحتلال، فجر السبت، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتداءات على الأهالي، فيما واصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم. ويأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من تداعيات هذه الاعتداءات على مصادر رزق الفلسطينيين وأمنهم الغذائي، وتسجيل حصيلة غير مسبوقة من الهجمات المرتبطة بموسم قطف الزيتون.

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مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم، مدينة نابلس وقرية اللبن الشرقية وبلدة سبسطية، وداهمت منازل أهال، فيما اندلعت مواجهات في سبسطية أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت.

وفي محافظة رام الله، داهمت قوات الاحتلال منازل في قرية المزرعة الشرقية، واقتحمت مخيم الأمعري، فيما شهدت مدينة قلقيلية وبلدة عزون اقتحامات مماثلة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا وبلدة بيت أمر، فيما أصيب شاب جراء تعرضه للضرب على أيدي جنود الاحتلال خلال اعتقاله في بلدة صوريف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا ومدينة أريحا، وأطلقت قنابل إنارة فوق المناطق الشمالية لمدينة طولكرم.

وهاجم مستوطنون بالحجارة منازل للأهالي في تجمع بدوي قرب بلدة جبع، شمال القدس المحتلة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مركبات الفلسطينيين عند حاجز جبع.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت، الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين، بينهم طفل وأسيران محرران أعيد اعتقالهما بعد ساعات من الإفراج عنهما.

محاولات إقامة بؤر استيطانية

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين، شرع مستوطنون، الجمعة، بحراثة أراضٍ فلسطينية في خربة يرزا بالأغوار الشمالية، في إطار محاولات الاستيلاء عليها.

وكانت اعتداءات المستوطنين المتكررة قد أجبرت نحو 14 عائلة فلسطينية على مغادرة التجمع قبل نحو ستة أشهر، ليصبح خاليًا من سكانه.

ونصب مستوطنون خيمة في منطقة المالحة قرب بلدة زعترة، شرق بيت لحم، وسط مخاوف من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وفي محافظة سلفيت، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبتين على الأقل، كما وضعوا حجارة في الطريق لعرقلة حركة السير.

وفي محافظة رام الله، ألقى مستوطنون نفايات قرب منزل فلسطيني في سهل ترمسعيا، فيما اقتحم آخرون أطراف قرية يبرود وتجولوا في محيط منازل الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال.

الأمم المتحدة: حصيلة غير مسبوقة للاعتداءات

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير صدر الخميس، عن توثيق 435 اعتداءً للمستوطنين مرتبطًا بموسم قطف الزيتون، خلال الفترة الممتدة بين الأول من أيلول/ سبتمبر و15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أسفرت عن إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وتمثل هذه الحصيلة أعلى عدد من الاعتداءات يسجله المكتب خلال موسم واحد منذ بدء توثيقها.

كما وثق المكتب 55 اعتداءً للمستوطنين في 46 تجمعًا فلسطينيًا، خلال الفترة الممتدة بين 17 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مقابل متوسط أسبوعي بلغ 53 اعتداءً منذ مطلع العام الجاري.

وأشار التقرير إلى استهداف المستوطنين منشآت حيوية ومصادر رزق الأهالي، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والأراضي الزراعية والممتلكات السكنية.

وفي بيان سابق، حذر الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اتساع نطاق اعتداءات المستوطنين ليشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، كانت تشهد في السابق اعتداءات أقل من هذا النوع.

وأشار إلى تضرر أكثر من أربعة آلاف شجرة وشتلة، وإتلاف أو سرقة أكثر من 25 طنًا من المحاصيل الزراعية خلال موسم الزيتون الجاري.

وبحسب المعطيات الأممية، تعتمد ما بين 80 ألفًا ومئة ألف عائلة فلسطينية في الضفة الغربية على قطاع الزيتون وزيت الزيتون، الذي يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الزراعي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الاعتداءات والقيود الإسرائيلية المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم يهدد إنتاجية أشجار الزيتون في المواسم المقبلة، فضلاً عن تداعياته المباشرة على مصادر رزق عشرات آلاف العائلات الفلسطينية.