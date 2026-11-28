انطلقت احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم تحت شعار "رنّمي يا بيت لحم، وأعلني فرح السماء"، وسط آمال باستعادة النشاط السياحي بعد سنوات من التراجع بفعل الإبادة في غزة وحرب إيران والتصعيد بالضفة.

أطلقت مدينة بيت لحم، السبت، احتفالات أعياد الميلاد لعام 2026/2027، تحت شعار "رنّمي يا بيت لحم، وأعلني فرح السماء"، وسط دعوات لزيارة المدينة ومساندة سكانها وتنشيط قطاعها السياحي.

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وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر بلدية بيت لحم، لإعلان رسالة المدينة إلى العالم بمناسبة الأعياد.

وقال رئيس بلدية بيت لحم، حنا حنانيا، لوكالة الأناضول إن إطلاق فعاليات أعياد الميلاد من المدينة التي شهدت ميلاد السيد المسيح قبل أكثر من ألفي عام، يحمل رسالة إلى العالم مفادها أن "بيت لحم التي أنارت درب البشرية ببشارة مجيدة، ببشارة الميلاد، لا يجوز أن تبقى أسيرة العتمة".

وأضاف أن المدينة التي "علمت العالم معنى الرجاء تستحق أن تعيشه واقعًا في حياة أهلها".

وأوضح أن شعار احتفالات هذا العام "نداء نطلقه من مدينة لم تفقد إيمانها بالحياة، مدينة قد يخف فيها صخب الفرح أحيانًا، لكن صوتها لا يغيب ورسالتها لا تنطفئ".

وأشار حنانيا إلى أن أعياد الميلاد تحل هذا العام فيما لا تزال "جراح الذاكرة الفلسطينية لم تندمل"، وفي ظل "وجع إنساني عميق" في قطاع غزة، وتحديات وقيود تثقل الحياة اليومية في المدن والقرى الفلسطينية.

ولفت إلى أن فعاليات هذا العام تستهدف استعادة نبض المدينة، وإعادة وصل بيت لحم بالعالم على أرض الميلاد، وإعادة مظاهر الحياة إليها.

وقال وزير السياحة والإعلام، هاني الحايك، إن أعياد الميلاد تأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة ألقت بظلالها على بيت لحم، التي يعتمد اقتصادها بالأساس على السياحة والفندقة والخدمات المرتبطة بها.

الأمل باستعادة الزائرين

يأمل أصحاب الشركات في المدينة في عودة بعض النشاط السياحي بمناسبة عيد الميلاد، بعد تراجعه خلال السنوات الماضية بسبب الإبادة، وقبلها جائحة كوفيد.

وفي حين لا يتوقع أن تشهد السوق الشهيرة بالمدينة تزاحمًا من السائحين كما كان الحال قبل بدء الإبادة في قطاع غزة، يبقى أمل أصحاب المتاجر بأن يكون هذا العام أكثر نشاطًا من مواسم العيد السابقة.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق ​العربية الفلسطينية، إلياس العرجا، لوكالة "رويترز": "هالسنة إن شاء الله بتكون أحسن من السنين السابقة".

وأضاف العرجا أن المؤشرات تدل على نمو السياحة، موضحًا أنه في عام ​2025 لم تتجاوز نسبة إشغال الفنادق 8%، في حين أنها الآن تتراوح بين 15% و20%.

وقال العرجا: "السنة الماضية كانت إضاءة الشجرة حلوة، اترتبت الأمور، بدأت ترجع الحياة إلى طبيعتها، بس لسه ما رجعت لطبيعتها. بتأمل أن الأشهر القريبة القادمة بتكون، وخاصة إذا كانت احتفالات الكريسماس زي السنة الماضية منيحة، رح نصل لمرحلة أنه نمشي ​ونرجع على طبيعتنا في الشغل اللي بيجينا من برا، ويرجع الطيران على الأراضي المقدسة".

السياحة لم تعد لمستويات ما قبل الحرب

في عام 2024 كانت ​ساحة المهد أمام كنيسة المهد شبه خاوية، ومتاجر الهدايا التذكارية مغلقة. وتقرر أيضا إلغاء إضاءة شجرة عيد الميلاد التقليدية المزدانة بالأضواء مع احتدام الإبادة في غزة، ‌التي تبعد ⁠نحو 60 كيلومترًا عن بيت لحم.

وأدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في عام 2025 إلى تعاف بطيء للسياحة، لكنه توقف بعد ذلك بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية شهر شباط/ فبراير، والتي أدت إلى توقف الرحلات الجوية وإلغاء الحجوزات.

ويقول مسؤولون إن السياحة لم تعد بعد إلى مستوياتها قبل الإبادة. وذكرت وزارة السياحة الفلسطينية أن نحو 2.3 مليون سائح زاروا الأراضي الفلسطينية في 2023 قبل السابع ​من تشرين الأول/ أكتوبر ثم انخفضت ​أعداد الزوار.

وأشارت الوزارة إلى أن ⁠أعداد السياح زادت بقدر طفيف في 2025، لكن من المتوقع أن تظل محدودة في عيد الميلاد هذا العام مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب.

وقال رئيس بلدية بيت لحم السابق، ماهر قنواتي: "رأينا سائحين من أكثر من 53 دولة ​يتجولون في شوارع بيت لحم، ولدينا حجوزات كبيرة للأشهر المقبلة، ونأمل بشدة أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبًا ​جدًّا".