أطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين أثناء اقتحام قرية مادما جنوب نابلس، ما أسفر عن استشهاد حكمت القط (60 عاما) وإصابة شخص آخر بجراح.

استشهد شخص وأصيب آخر بجروح، مساء السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها قرية مادما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر صحافية فلسطينية، بأن الشهيد هو حكمت القط (60 عاما).

الشهيد حكمت القط

وكان مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، قد قال إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، إحداهما حرجة جدا لرجل (60 عاما)، خلال اقتحامها قرية مادما. قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا.

إصابات في هجمات إرهابية للمستوطنين في الضفة

إلى ذلك، أصيب فلسطينيان خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على قرية خربثا بني حارث غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي خربثا بني حارث، عبد الجبار انجاص، إن مستوطنين هاجموا منطقة المغاير على أطراف القرية من جهة قرية دير قديس المجاورة، وتصدى المواطنون لهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز في الوجه وآخر بقنبلة صوت في الظهر.

وذكر انجاص، أن المستوطنين داهموا غرفا زراعية في المنطقة، وعبثوا في محتوياتها وحطموا أجزاء منها، في محاولة لإزالتها من المنطقة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد قامت بأعمال بنية تحتية وشق طرق في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، تمهيدا لإقامة البؤرة الاستيطانية وتسهيل وصول المستوطنين إليها.

كما هاجم مستوطنون منزلا في قرية أم صفا شمال شرق رام الله، وحاولوا مداهمته.

وذكر رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح، أن مستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد العبيات في المنطقة الشرقية من القرية، وحاولوا مداهمة المنزل والاعتداء على من فيه، علمًا أن المواطن العبيات مسن ومتواجد في المنزل برفقة نساء وأطفال.

وأضاف أن المستوطنين أشعلوا النار في محيط المنزل، ومنعوا أبناء المواطن من الوصول إلى المنزل واعتدوا عليهم بالضرب، من دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشار إلى أن عدة آليات من قوات الاحتلال تجمعت على مدخل القرية، وأنها راقبت عن بعد لتأمين الحماية لهم خلال هجومهم على المنزل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنزل، الجمعة، وأجبرت جميع المتواجدين فيه على الخروج منه واحتجزتهم في ساحته لساعات.

وأصيب فلسطيني ووالدته بجروح جراء اعتداء مستوطنين مسلحين تحت حماية جنود الاحتلال عليهم في قرية التوانه جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل، أسامة مخامرة، إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن فضل ربعي في قرية التوانه بمسافر يطا، وأطلقوا الرصاص باتجاه المواطنين واعتدوا على أفراد العائلة، ما أدى إلى إصابة بلال فضل ربعي بالرصاص الحي في الكتف والقدم، كما أصيبت والدته جملة ربعي برضوض وكدمات تم نقلها لمستشفى يطا الحكومي، ووصفت المصادر الطبية إصابتها بالمتوسطة، كما أصيب عدد من المواطنين برضوض.

كما احتجز جنود الاحتلال عددا من المواطنين في قرية التوانه واعتقلوا الطفلة أريج إسماعيل العمور والمسن جمعة ربعي، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح.