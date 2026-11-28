حركة حماس تعلن نجاة نجل رئيس مكتبها السياسي، خليل الحية، من محاولة اغتيال إسرائيلية ومنظمة "أطباء بلا حدود" تعلن استشهاد اثنين من موظفيها.

تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أسفرت اعتداءاتها، الجمعة، عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة حماس نجاة نجل رئيس مكتبها السياسي، خليل الحية، من محاولة اغتيال إسرائيلية.

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ويأتي التصعيد الإسرائيلي الميداني في وقت تتكثف فيه الضغوط الأميركية على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمضي قدمًا في تنفيذ خطة ترامب، بشأن قطاع غزة، وسط تقارير عن اجتماع مرتقب للكابينت الإسرائيلي، الأحد، لبحث خطوات في هذا الاتجاه.

تقارير محلية في القطاع أفادت باستشهاد شخصين وإصابة آخرين، مساء الجمعة، في غارة إسرائيلية قرب مركز تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود"، بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما رفع حصيلة شهداء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الجمعة إلى ثمانية.

كما استشهد شخص برصاص قوات الاحتلال في مواصي رفح، جنوبي القطاع، فيما استشهد ثلاثة آخرون وأصيب اثنان في استهداف إسرائيلي غربي المدينة.

وفي شمال القطاع، استشهد شاب وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة في منطقة بئر النعجة، غربي مخيم جباليا، فيما أصيب طفل برصاص الاحتلال في مواصي خانيونس.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال، خلال ساعات الليل، عمليات نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي دير البلح وخان يونس ورفح.

استشهاد موظفين في "أطباء بلا حدود"

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" استشهاد اثنين من موظفيها، يعملان حارسين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت إحدى عياداتها في قطاع غزة، مساء الجمعة، ليرتفع عدد موظفي المنظمة الذين استشهدوا في القطاع إلى 17.

وأعربت المنظمة عن غضبها إزاء استهداف موظفيها، مؤكدة أن منشآتها تحمل شعارها بصورة واضحة، وأنها سبق أن أبلغت الجيش الإسرائيلي بمواقعها. وطالبت المنظمة بمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الاستهداف.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال، في بيان صدر فجر اليوم السبت، أن الموظفين ينتميان إلى حركة حماس، وزعم أن الغارة لم تلحق أضرارًا بالبنية التحتية الطبية.

حماس: نجاة نجل خليل الحية من محاولة اغتيال

من جهة أخرى، قال باسم نعيم القيادي في حركة حماس إن نجل خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة نجا من محاولة الجيش الإسرائيلي لاغتياله يوم الجمعة.

وأوضح نعيم لوكالة رويترز أن عز الدين الحية وأسرته نجوا من غارة جوية وقعت فجر الجمعة. وذكرت مصادر في حماس أن عدة أشخاص، من بينهم زوجة عز الدين، أصيبوا بجروح.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي غير أنه قال إنه ينظر في الحادثة.

جدير بالذكر أن عز الدين هو الابن الوحيد الباقي على قيد الحياة لخليل الحية، بعدما استشهد أربعة من أبنائه في اعتداءات إسرائيلية سابقة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الاعتداءات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وحتى الخميس الماضي، أسفرت عن استشهاد 1,705 فلسطينيين وإصابة 6,163 آخرين.

ضغوط أميركية واجتماع مرتقب للكابينت

إسرائيليًا، وعلى الصعيد السياسي، من المرتقب أن يُعقد اجتماع للكابينت الأمني والسياسي، غدًا الأحد، لبحث إجراءات تتعلق بتنفيذ خطة ترامب بشأن قطاع غزة، التي يواجه تنفيذ بنودها المتبقية تعثرًا منذ أشهر.

وبحسب تقرير للقناة الإسرائيلية الـ12، مساء الجمعة، فإن "الكابينيت" سيبحث مسودة قرار معدلة تتضمن تفاهمات جرى التوصل إليها خلال محادثة بين نتنياهو وصهر الرئيس الأميركي ومبعوثه، جاريد كوشنر، مطلع الأسبوع الماضي.

وتشمل الإجراءات المطروحة إقامة منشآت لاستقبال عناصر قوة الاستقرار الدولية، التي يُعمل على نشرها في القطاع خلال كانون الثاني/ يناير المقبل.

كما تتضمن الخطة إطلاق مشروع تجريبي في جنوب القطاع، تحت مسمى "رفح الخضراء"، لإقامة مناطق إنسانية خارج سيطرة حركة حماس.

ويأتي اجتماع الكابينت المرتقب عشية إحاطة من المقرر أن يقدمها مبعوث "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد كشف، الأربعاء الماضي، أن كوشنر طالب نتنياهو بالوفاء بالتزاماته تجاه ترامب بشأن تنفيذ خطة غزة، في ظل استياء متزايد لدى الإدارة الأميركية من تعطيل تنفيذها.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نتنياهو برر عدم المصادقة على الإجراءات التي تطالب بها واشنطن بكونه يرأس حكومة تصريف أعمال.

وتشمل المطالب الأميركية السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وتدريب عناصر شرطة فلسطينيين في مصر، وإدخال مساكن مؤقتة ومواد لازمة لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى السماح للجنة فلسطينية من التكنوقراط بمباشرة عملها في منطقة بجنوب القطاع.