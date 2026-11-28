دعت 8 دول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسبورغ والنرويج وبولندا، السلطة الفلسطينية إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الربع الأول من عام 2027.

دعت ثماني دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية، السبت، إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "في الربع الأول من عام 2027"، معتبرة في بيان مشترك أن "التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين".

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وفيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 تشرين الأول/ نوفمبر إلى أيلول/ سبتمبر 2027، رأت الدول الثماني (أستراليا، بلجيكا، كندا، فرنسا، لوكسمبورغ، النرويج، بولندا، وبريطانيا)، أن "إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديمقراطية... ولتمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير".

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أسفهم، قائلين إنه "بعد مرور عشرين عاما على آخر اقتراع وطني في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، لا يزال غياب الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف الوزراء أن إجراء الانتخابات "يكتسي أيضا أهمية خاصة في أفق عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة واستعادة سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية".

كذلك، حذّروا من أن "مواصلة دعمنا للسلطة الفلسطينية ومساندتنا لجهود تعزيز مؤسساتها تسير جنبا إلى جنب مع الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديمقراطي".

وقرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تشرين الأول/ أكتوبر تأجيل الانتخابات التشريعية، مبررا ذلك بوضع إسرائيل "عقبات جوهرية"، فضلا عن "ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة".

واعتبر حينها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية تم "دون سبب وجيه".