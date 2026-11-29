تصاعدت الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، مع شن حملات مداهمة في عدة محافظات، بالتزامن مع هجمات للمستوطنين استهدفت منازل ومحال تجارية وأراضي زراعية، وسط إصابات في صفوف الفلسطينيين ومواجهات مع قوات الاحتلال.

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد، سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمة منازل واندلاع مواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

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ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب المدينة، وداهمت منزل الشهيد حكمت فرج، كما اقتحمت مخيم العين غرب نابلس، وداهمت عددا من المنازل في محيطه.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على محل تجاري في أطراف قرية دوما جنوب المدينة، وحاولوا سرقة هواتف محمولة من فلسطينيين.

مستوطنون يحرقون كراجا للمركبات في صوريف شمال الخليل

أضرم عشرات المستوطنين النار في كراج لبيع المركبات في بلدة صوريف شمال الخليل، خلال ساعات فجر الأحد، ما أدى إلى احتراق نحو 30 سيارة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت أنباء بأن مجموعة من المستوطنين يشتبه في وقوفهم وراء الهجوم، استهدفت الكراج وأضرمت النار فيه، ما تسبب بأضرار مادية واسعة واحتراق عشرات المركبات.

النيران تلتهم 30 مركبة في ساحة للسيارات ببلدة صوريف، جنوب الخليل، إثر اعتداء مستوطنين الليلة الماضية.



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وفي محافظة رام الله، أصيب مواطنان خلال هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، على منطقة المغاير في قرية خربثا بني حارث غرب المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين الذين تصدوا للهجوم، ما أدى إلى إصابة شاب بقنبلة غاز في الوجه وآخر بقنبلة صوت في الظهر.

كما هاجم مستوطنون منزل المسن محمد العبيات في قرية أم صفا شمال شرق رام الله، وأشعلوا النار في محيطه، وحاولوا اقتحامه والاعتداء على ساكنيه، بينهم نساء وأطفال، فيما منعوا أبناء العبيات من الوصول إلى المنزل واعتدوا عليهم بالضرب، وسط انتشار لآليات الاحتلال عند مدخل القرية لتوفير الحماية للمستوطنين.

ونفذت مجموعات منهم جولات استفزازية في تجمعي الحمة والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، في ظل استمرار هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جبع والزبابدة جنوب المحافظة، وداهمت عددا من المنازل، فيما أصيب مواطن بكسر في القدم إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه في قرية جلبون شرق المدينة.

آثار اعتداء مستوطنين أحرقوا 30 مركبة في ساحة للسيارات ببلدة صوريف، جنوب الخليل، الليلة الماضية.



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وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات في بلدة نحالين غرب المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه المنازل والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. كما اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للبلدة.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة نعلين غرب رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت فيها، وإلى بلدتي بلعا وضاحية اكتابا شرق طولكرم، والمنطقة الشرقية من مدينة سلفيت.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وتمركزت في وسطها، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز خلال انتشارها في المنطقة.