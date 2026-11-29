صعدت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة، عبر اقتحامات متزامنة طالت عدة محافظات، تخللتها اعتقالات ومواجهات واعتداءات على الفلسطينيين، في ظل استمرار حملات الدهم والتنكيل وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، وداهمت عشرات المنازل وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم.

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ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب المدينة، وداهمت منزل الشهيد حكمت فرج، كما اقتحمت مخيم العين غربًا، وبلدة بيت دجن شرق المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين، وسط انتشار مكثف للجنود في الأحياء السكنية، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، هم ضياء محمد القاسم، وثائر محمود قاسم، وبراء ساجد قاسم، خلال اقتحام ضاحية اكتابا شرقي المدينة، حيث داهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر مالك شرق المدينة، واعتقلت الشاب علاء جلال عقب مداهمة منزله، فيما اندلعت مواجهات في بلدة نعلين غربًا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي.

أما في محافظة جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدتي جبع والزبابدة جنوب المحافظة، وداهمت منازل الفلسطينيين وسيرت دوريات عسكرية في الشوارع، فيما أُصيب مواطن بكسر في قدمه جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه في قرية جلبون شرق جنين.

وفي محافظة بيت لحم، اندلعت مواجهات في بلدة نحالين غرب المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بالتزامن مع اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، حيث تزامن الاقتحام مع توغل مستوطنين في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة سلفيت، ضمن عمليات عسكرية متزامنة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث تتكرر عمليات الدهم والاعتقال والتنكيل بالمواطنين، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين عبر الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية.