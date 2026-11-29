ردًا على دعوة ثماني دول لإجراء الانتخابات الفلسطينية في الربع الأول من 2027، تتمسك القيادة الفلسطينية بإجرائها في أيلول/ سبتمبر، وتبدي استعدادها لتقديم الموعد، فيما توافق على إيفاد بعثة أوروبية لتقييم العقبات ومتابعة التحضيرات الانتخابية دوريًا.

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، استعدادها لتقديم موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى النصف الأول من عام 2027، شريطة تهيئة الظروف اللازمة وإزالة العقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردًا على دعوة ثماني دول، بينها فرنسا وبريطانيا، لإجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام المقبل.

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وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، التزام القيادة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة متزامنة في أيلول/ سبتمبر 2027، مشددة على أن تعديل موعدها "لم يكن تراجعًا عن هذا الالتزام"، وإنما جاء نتيجة الظروف الاستثنائية واستمرار المعوقات الإسرائيلية أمام إجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وعدّدت الوزارة العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها عدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وعدم انتشار قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية.

وأشارت كذلك إلى تصاعد إرهاب المستوطنين والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووجود أكثر من ألف حاجز وبوابة عسكرية تعيق حركة الفلسطينيين، فضلًا عن استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية وعدم ضمان مشاركة المقدسيين في الانتخابات.

وكشفت الوزارة عن موافقة الجانب الفلسطيني على مقترح الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بإيفاد بعثة من خبراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، ثم بصورة دورية كل ستة أسابيع، لتقييم العقبات القائمة ومتابعة التقدم في التحضيرات الانتخابية.

ورحبت بالتزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتسهيل إجراء الانتخابات، وإيفاد بعثة لمراقبتها، داعية الدول الموقعة على البيان إلى ترجمة حرصها على التجديد الديمقراطي الفلسطيني إلى جهود سياسية وعملية لإزالة العقبات التي يفرضها الاحتلال.

وشددت الوزارة على أن الجانب الفلسطيني لا يطالب "بتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات، وإنما بتوفير الحد الأدنى من الظروف والضمانات التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".

وأكدت أن الانتخابات تشكل حقًا ديمقراطيًا ودستوريًا للشعب الفلسطيني والتزامًا قطعه الرئيس محمود عباس، باعتبارها أساسًا لتجديد الشرعية الديمقراطية وتعزيز المؤسسات الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

ثماني دول تدعو إلى تسريع الانتخابات

وكان وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا وبريطانيا قد دعوا، السبت، إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية في الربع الأول من عام 2027، معتبرين أن "التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين".

وأعرب الوزراء عن أسفهم لاستمرار غياب الانتخابات بعد مرور عشرين عامًا على آخر اقتراع وطني فلسطيني، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، مشددين على أهمية إجرائها في سياق عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة واستعادة سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية.

وربط الوزراء استمرار دعمهم للسلطة ومؤسساتها بالوفاء بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديمقراطي.

وكان عباس قد قرر، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تأجيل الانتخابات التشريعية، عازيًا القرار إلى العقبات الإسرائيلية وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة؛ فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن القرار اتُخذ "دون سبب وجيه".