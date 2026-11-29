تحذّر وزارة الصحة الفلسطينية من نفاد أصناف حيوية من الأدوية في قطاع غزة وتواصل الاعتداءات على المرافق والطواقم الطبية في الضفة الغربية، فيما تقوّض أزمة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة قدرة المؤسسات الصحية على تلبية الاحتياجات العلاجية المتزايدة.

تشييع الشهيد وسام حسن في قرية سالم شرقي نابلس، 19 نوفمبر، بعد احتجاز الاحتلال جثمانه عامًا وأربعة أشهر (Getty Images)

استشهد 117 فلسطينيًا، بينهم 26 طفلًا، في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري، فيما بلغ النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة مستويات خطيرة، بحسب معطيات أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.

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وأفادت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بأن من بين شهداء الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري ست نساء وأربعة مسنين، فيما استقبلت المستشفيات الفلسطينية وعالجت 1,592 إصابة، وآلاف الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية ميدانيًا.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت 295 انتهاكًا بحق الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحذّرت الوزارة من أن الاعتداءات على المنشآت الصحية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وإعاقة وصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات ومراكز العلاج، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والمواثيق الدولية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، عن استشهاد أكثر من 1,220 فلسطينيًا وإصابة نحو 13,750 آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 26 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

نقص حاد في الأدوية بقطاع غزة

وفي قطاع غزة، حذّرت وزارة الصحة من بلوغ النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية مستويات خطيرة، خصوصًا أدوية علاج الأورام والسرطان والأمراض المزمنة وأمراض الدم، وأدوية ومستلزمات غسيل الكلى.

وأوضحت أن القطاع الصحي يواصل العمل في ظروف بالغة التعقيد، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتزايد أعداد المرضى والجرحى المحتاجين إلى العلاج المستمر والتأهيل الطبي.

وبلغت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب الوزارة، 74,790 شهيدًا و176,336 مصابًا، فيما طال الدمار 90% من البنية التحتية للقطاع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار على الفلسطينيين، ومواصلة فرض القيود على إدخال المساعدات الإنسانية.

احتجاز أموال المقاصة يفاقم الأزمة الصحية

وحذّرت الوزارة من تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة وتراجع الموارد المالية، على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمالية وتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية.

ولفتت إلى أن هذه الأزمة تتفاقم "في وقت تتضاعف فيه الأعباء الصحية والإنسانية، وتتسع الاحتياجات العلاجية للمواطنين".

وتتجاوز قيمة أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل خمسة مليارات دولار، وهي عائدات ضريبية تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وبدأت باقتطاع مبالغ منها عام 2019، قبل أن تتوقف عن تحويلها بالكامل منذ أكثر من عام.

ودعت وزارة الصحة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الحق في الصحة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ووقف الاعتداءات على المدنيين والمنشآت الصحية، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين دون عوائق.

وشدّدت على ضرورة ترجمة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني إلى خطوات عملية تضمن حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الصحية والإنسانية ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للحق في الصحة والحياة.

ويصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 عام 1947، المعروف بقرار تقسيم فلسطين، الذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية وإخضاع مدينة القدس لنظام دولي خاص.