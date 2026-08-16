مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقا بقضاء رام الله

في حال إقامة البؤرة الجديدة، سيرتفع عدد البؤر الاستيطانية المحيطة بقرية أم صفا إلى ست، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين واستيلائهم على مزيد من الأراضي في المنطقة، بحسب الوكالة.

أفادت تقارير، اليوم الأحد، بأن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في قرية برقا بقضاء رام الله، فيما نصب مستوطنون خيامًا في منطقة وادي الزيتون، جنوب قرية أم صفا، تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية أخرى على أراضي المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مستوطنين نصبوا خيامًا في منطقة "وادي الزيتون"، شمال غربي مدينة رام الله، تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وفي حال إقامة البؤرة الجديدة، سيرتفع عدد البؤر الاستيطانية المحيطة بقرية أم صفا إلى ست، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين واستيلائهم على مزيد من الأراضي في المنطقة، بحسب الوكالة.

وفي عموم الضفة الغربية، أقام المستوطنون 200 بؤرة استيطانية خلال ألف يوم منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا والاستيلاء على أراضيهم.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1183 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 25 ألفًا.