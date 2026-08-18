حصار قصرة يتواصل.. اعتداءات المستوطنين تطال المنازل والأراضي بالضفة

تصاعدت اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق بالضفة، لتشمل التضييق على عائلات فلسطينية وقطع مصادر الكهرباء والمياه وإحراق الأراضي والاعتداء على السكان، بالتزامن مع استمرار حصار منازل في قصرة لليوم العاشر.

واصل المستوطنون، الثلاثاء، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار حصار ثلاثة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم العاشر على التوالي، وسط حماية قوات الاحتلال التي تمنع سكانها من الدخول إليها أو الخروج منها، بعد إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

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وفي بلدة بورين جنوب نابلس، قطع مستوطنون أعمدة الكهرباء التي تغذي منزل عائلة صوفان، ما أدى إلى انقطاع التيار عنه.

وأفادت مصادر محلية بأن الأعمدة تقع قرب مستوطنة "يتسهار"، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه في المنطقة، في ظل تواصل الهجمات على منزل العائلة.

وفي قصرة، يواصل المستوطنون حصار المنازل الثلاثة، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، بينما تتفاقم الظروف الإنسانية والمعيشية للعائلات المحاصرة، مع تقييد حركتها ومنعها من الوصول بحرية إلى احتياجاتها الأساسية.

وفي الأغوار الشمالية، نفذ مستوطنون جولات استفزازية في خربة سمرة، واعتدوا على خط المياه الذي يغذي منطقتي يرزا والرأس الأحمر شرق طوباس.

وقال رئيس مجلس قروي يرزا، مخلص مساعيد، إن المستوطنين خربوا الخط الناقل للمياه، ما يهدد وصول المياه إلى العائلات الفلسطينية في المنطقتين.

وفي رام الله، أضرم مستوطنون النار في أراضي الفلسطينيين على أطراف بلدة ترمسعيا شمال المدينة، فيما أفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بتنفيذ مستوطنين تحركات استفزازية في محيط تجمع معازي جبع شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع وجودهم بالقرب من مساكن الأهالي، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين السكان.

وفي نابلس، أصيب شابان بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهما في المنطقة الشرقية من بلدة بيتا جنوب المدينة. ووفق مصادر محلية، هاجم المستوطنون الشابين واعتدوا عليهما بالضرب، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد التحركات الاستيطانية في الضفة الغربية، إذ كان مستوطنون قد نصبوا، الإثنين، خيمة جديدة في منطقة "الكرم" بأراضي قرية برقا شرق رام الله، في خطوة جديدة ضمن سلسلة من التحركات التي تستهدف توسيع الوجود الاستيطاني وفرض أمر واقع في المنطقة.