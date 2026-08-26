حصار قصرة للأسبوع الثالث وسط تصعيد اعتداءات المستوطنين بالضفة

تتصاعد الضغوط على الفلسطينيين في الضفة مع استمرار حصار منازل في قصرة للأسبوع الثالث، بالتزامن مع اتساع اعتداءات المستوطنين وعمليات التضييق الإسرائيلية التي تقيد حركة السكان وتعرقل وصول احتياجاتهم الأساسية.

يتواصل الحصار الذي يفرضه المستوطنون، بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس، لليوم الثامن عشر على التوالي، وسط تشديد الإجراءات الميدانية والقيود المفروضة على السكان المحاصرين.

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ويشمل الحصار قطع خطوط الخدمات الأساسية عن المنازل المستهدفة، ومنع الأهالي من الدخول إليها أو مغادرتها، إلى جانب عرقلة وصول المساعدات والإمدادات اليومية.

كما تنتشر آليات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، مع تحويل عدد من النقاط والمباني المجاورة إلى مواقع مراقبة لتشديد الحصار وتأمين وجود المستوطنين.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيون جراء تعرضهم للضرب ورشق مركباتهم بالحجارة في مناطق بالخليل ورام الله وشمال طولكرم.

وفي محيط نابلس، أقدم مستوطن على إيقاف شاحنة لنقل الغاز قرب المدخل الشمالي للمدينة، واستولى على مفاتيحها، قبل أن يختطف الشقيقين محمد وعمر حمادنة، من بلدة عصيرة الشمالية، ويقتادهما إلى جهة مجهولة.

كما شهدت مناطق أخرى اعتداءات متفرقة، بينها سرقة مستوطنين عدداً من الأغنام التي تعود للمواطن عمران أبو سرحان في بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واقتحام مستوطنين قرية برهام شمال رام الله، وتنفيذ جولات استفزازية في منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل.

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة واستشهاد 7 فلسطينيين خلال يوليو

وتزامنت اعتداءات المستوطنين مع حملات اقتحام ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة، شملت إغلاق مداخل رئيسية وفرعية بالسواتر والبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين وتفتيش ممتلكاتهم.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين منذ إقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل عيبال في تموز/يوليو الماضي، حيث يعمد المستوطنون بشكل متكرر إلى إغلاق الطريق الواصل بين نابلس وعصيرة الشمالية، والاعتداء على المركبات الفلسطينية المارة.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سُجل 2256 اعتداء خلال تموز/يوليو الماضي، بينها 798 اعتداءً نفذها مستوطنون.

وأسفرت اعتداءات المستوطنين خلال الشهر ذاته عن استشهاد سبعة فلسطينيين في محافظتي رام الله ونابلس، فيما طالت أعمال التخريب 440 من الممتلكات والأراضي.

وبحسب الهيئة، بلغ مجموع اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية 11,074 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس تصاعد وتيرة الاعتداءات واستمرار استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم.