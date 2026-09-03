2030 اعتداء للمستوطنين والاحتلال بالضفة والقدس خلال آب

تأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد متواصل بالضفة والقدس، مع تزايد استهداف الأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين وفرض قيود على وصولهم إلى مصادر المياه والمراعي.

بعد ليلة دامية شهدتها قرية المغير شمال شرقي رام الله، واستشهد خلالها شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، واصل المستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، اعتداءاتهم منذ فجر الخميس في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

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وفي محافظة رام الله والبيرة، تواصلت إجراءات التضييق والحصار على أطراف قرية المغير، بالتزامن مع تحركات واستفزازات نفذها مستوطنون مسلحون في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية.

كما اقتحمت مجموعات من المستوطنين أراضي قريبة من بلدتي بيتين وترمسعيا، وأقدمت على تخريب ممتلكات زراعية وإشعال الإطارات، في محاولة لاستفزاز السكان.

وفي محافظة نابلس، شن مستوطنون من البؤر الرعوية هجمات على الأراضي الزراعية في بلدتي قصرة وجالود، وأطلقوا النار باتجاه المزارعين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وفي بلدة حوارة، نظم مستوطنون مسيرات استفزازية بسياراتهم، تخللها الاعتداء على مركبات المواطنين ورشقها بالحجارة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

أما في محافظة الخليل، فهاجم المستوطنون رعاة فلسطينيين في مسافر يطا والظاهرية، وطردوا المواشي من المراعي، بالتزامن مع محاولات لإقامة كرفانات استيطانية جديدة.

وفي الأغوار الشمالية، ولا سيما في خربة خلة مكحول وعين الحلوة، تواصلت ملاحقة المزارعين وتخريب التجهيزات المائية البسيطة، في إطار اعتداءات تستهدف دفع السكان إلى الرحيل عن أراضيهم.

وفي تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس، اعتدى مستوطنون على خطوط المياه التي تغذي السكان، ما أدى إلى قطع المياه عن الأهالي وترك التجمع من دون مصدر للمياه.

وشهدت أحياء القدس المحتلة، وخصوصا بلدة سلوان وحي الشيخ جراح، اعتداءات ومواجهات اندلعت على خلفية استفزازات من حراس البؤر الاستيطانية، إلى جانب رشق منازل المواطنين بالحجارة وتهديدهم بالإخلاء.

كما تجمهر مستوطنون قرب الحواجز العسكرية المقامة على أراضي مخيم شعفاط وعناتا، ووجهوا الإهانات إلى المواطنين أثناء مرورهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت وثقت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 2030 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال آب/أغسطس الماضي.

وأوضحت الهيئة أن اعتداءات المستوطنين بلغت 628 اعتداء خلال الشهر نفسه، أسفرت عن استشهاد فتى وإصابة 164 فلسطينيا، إلى جانب إلحاق أضرار مباشرة بممتلكاتهم.

كما طالت الاعتداءات تخريب واقتلاع 21,508 أشجار، بينها 19,375 شجرة زيتون، في مؤشر على تصاعد استهداف الفلسطينيين وأراضيهم ومصادر رزقهم.