ارتفاع المخططات الاستيطانية بالقدس والضفة إلى 153 منذ مطلع 2026

إسرائيل دفعت بـ153 مخططا استيطانيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ مطلع العام، تستهدف بناء 18,083 وحدة استيطانية، وشملت المخططات 100 مشروع في الضفة لبناء 12,300 وحدة استيطانية، و53 مخططا في القدس الشرقية لبناء 5,783 وحدة.

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الأحد، ارتفاع عدد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى 153 مخططا منذ مطلع عام 2026، مشيرة إلى أن هذه المخططات تستهدف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الهيئة، في بيان، إن معطيات الرصد والتوثيق لديها أظهرت "حصيلة مرتفعة للنشاط التخطيطي لتوسعة المستعمرات (المستوطنات)".

وأوضحت أن عدد المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ 100 مخططا، تستهدف بناء 12,300 وحدة استيطانية، منذ مطلع العام وحتى 13 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأضافت أن هذه المخططات تضاف إليها 53 مخططا تستهدف بناء 5,783 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة ضمن حدود البلدية الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن أيلول/ سبتمبر الجاري شهد دفع 12 مخططا استيطانيا جديدا لبناء 2,340 وحدة على مساحة إجمالية تبلغ 1,761 دونما.

وفي تقرير سابق، قالت الهيئة إن الجهات الإسرائيلية المختصة درست 524 مخططا هيكليا لصالح المستوطنات منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 30 حزيران/ يونيو 2026.

وتكثف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ تشكيلها أواخر 2022، خطوات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، إذ أقرّت منذ ذلك الحين إقامة 104 مستوطنات جديدة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، فيما تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.