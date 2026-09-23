إطلاق نار وإحراق ممتلكات وتجريف أراض في هجمات المستوطنين بالضفة والأغوار

شهدت مناطق عدة في الضفة تصعيدا في اعتداءات المستوطنين، شملت إطلاق النار وتخريب الممتلكات وإحراق مركبة وتجريف أراضٍ زراعية ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي، فيما تركزت الهجمات في رام الله ونابلس والخليل وجنين والأغوار.

تصاعدت اعتداءات المستوطنين، الأربعاء، في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، حيث استهدفت هجماتهم المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وسط حماية ومساندة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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ففي محافظة رام الله والبيرة، اقتحم مستوطنون قرية دير دبوان شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي، فيما شهد محيط منازل المواطنين شرقي قرية رابا جنوب شرق جنين تحركات واستفزازات مماثلة من مستوطنين.

وفي جنوب نابلس، نفذ مستوطنون عمليات تجريف واسعة لأراض زراعية في منطقة رأس زيد ببلدة حوارة، المحاذية لبؤرة استيطانية رعوية.

وقالت مصادر محلية إن جرافة تابعة للمستوطنين جرفت نحو 40 دونما مزروعة بأشجار الزيتون، في اعتداء استهدف أراضي المواطنين ومصادر رزقهم. كما شن مستوطنون مسلحون هجمات على أطراف بلدتي بيتا وقصرة.

وفي محافظة قلقيلية، هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة قرب دوار بلدة كفر لاقف شرق المحافظة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات.

أما في مسافر يطا جنوب الخليل، فشن مستوطنون، فجر الأربعاء، اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في منطقة خربة أقواويس، حيث دهموا المنطقة وخربوا ممتلكات تعود للمواطنين نائل وطالب النعامين. كما طارد مستوطنون عمالا فلسطينيين واعتدوا عليهم قبل إحراق مركبة لهم قرب قرية أم قصة في بادية يطا.

وفي الأغوار الشمالية، منعت مجموعات استيطانية رعاة فلسطينيين من الوصول إلى المراعي الطبيعية، بالتزامن مع محاصرة تجمعات بدوية في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة متواصلة من الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وسط تحذيرات من تداعيات إقامة بؤر استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية وتغيير الواقع الميداني، ولا سيما في المناطق الزراعية والرعوية.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2030 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال آب/أغسطس الماضي، بينها 628 اعتداء نفذها مستوطنون.

وأدت اعتداءات المستوطنين خلال الشهر ذاته إلى استشهاد فتى وإصابة 164 فلسطينيا، إضافة إلى أضرار مباشرة لحقت بالممتلكات والأراضي الفلسطينية.