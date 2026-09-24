اعتداءات للمستوطنين بالضفة: إحراق مركبات وأراض زراعية في عطارة وبرقا

شهدت عدة مناطق في الضفة اعتداءات نفذها مستوطنون طالت مركبات وممتلكات وأراضي زراعية وطرقا، من بينها إحراق مركبتين وكتابة شعارات عنصرية في عطارة، وإغلاق طريق أم الخير في مسافر يطا، وإشعال النيران في أراضٍ قرب برقا شرق رام الله.

هاجم مستوطنون، الخميس، قرية عطارة شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا مركبتين تعودان لمواطنين، كما خطوا شعارات عنصرية ومعادية على عدد من الممتلكات، قبل أن يغادروا المكان، وفق مصادر محلية.

وفي محافظة الخليل، أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى قرية أم الخير في مسافر يطا بالحجارة، ورفعوا علم الاحتلال في المكان، ما أعاق حركة المواطنين ووصولهم إلى القرية.

وقالت مصادر محلية إن إغلاق الطريق يأتي ضمن اعتداءات متكررة على أهالي أم الخير ومسافر يطا، تشمل مهاجمة المواطنين وممتلكاتهم، وإغلاق الطرق والاستيلاء على الأراضي، في ظل مساعٍ لفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة ودفع سكانها إلى الرحيل.

وفي رام الله أيضًا، أشعل مستوطنون النيران في أراضٍ زراعية قرب منازل المواطنين على أطراف قرية برقا شرق المدينة، ما أدى إلى انتشار النيران في المنطقة، بحسب مصادر محلية.

وتتعرض القرية منذ سنوات لاعتداءات متكررة تشمل إحراق الأراضي والمحاصيل، واقتلاع الأشجار، ومهاجمة المواطنين وممتلكاتهم، بالتزامن مع توسع البؤر الاستيطانية المقامة في محيطها.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد ميداني متواصل في الضفة الغربية، بالتزامن مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تشمل الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين، إلى جانب إغلاق حواجز وطرق في عدد من المحافظات، ما ينعكس على تنقل الفلسطينيين ووصول الطواقم الطبية والإنسانية.