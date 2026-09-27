اعتداءات للمستوطنين بالضفة.. إحراق مركبات واقتلاع أشجار

طالت الاعتداءات مركبات وممتلكات فلسطينية وأراضي زراعية، بالتزامن مع عمليات اقتلاع وتجريف لأشجار الزيتون في رام الله وجنين. وترافقت هذه الهجمات مع اقتحامات واحتجاز مواطنين وإطلاق قنابل الغاز، وسط استمرار القيود العسكرية والاعتداءات على المزارعين وممتلكاتهم.

هاجم مستوطنون، فجر الأحد، قرية أبو فلاح شرق رام الله، وأحرقوا عددا من مركبات الفلسطينيين، في وقت تصاعدت فيه اعتداءاتهم على المزارعين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إحراق المركبات ومهاجمة الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وإتلاف المحاصيل.

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وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مركبة إسعاف عند المدخل الغربي للقرية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها، قبل أن يقتحموا مزرعة أغنام في المنطقة ويسرقوا معدات زراعية من داخلها.

وبالتزامن مع ذلك، داهمت قوات الاحتلال منزلا في المنطقة الغربية للقرية وفتشته وعبثت بمحتوياته، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما احتجزت عددا من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، عند مدخل القرية، واحتجزتهم لساعات قبل أن تفرج عنهم.

وتتعرض المغير لاقتحامات متكررة واعتداءات من المستوطنين، في ظل توسع البؤر الاستيطانية في محيطها، ولا سيما في المناطق الزراعية القريبة من الأغوار وسهل البقيعة.

وفي سياق الاعتداءات على الأراضي الزراعية، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي اقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الحرجية في بلدة بيت عور الفوقا شمال غرب رام الله، بعد إغلاق مدخل البلدة وتجريف مساحات من الأراضي واقتلاع الأشجار المثمرة والحرجية منها.

كما اقتلعت قوات الاحتلال، أشجار زيتون في قرية حداد شرق جنين، في وقت تتواصل فيه عمليات التجريف والاعتداء على الأراضي الزراعية في عدد من مناطق الضفة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تفرض قيودا على حركة الفلسطينيين وتنقلهم في أنحاء الضفة الغربية.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 628 اعتداءً خلال آب/أغسطس الماضي في الضفة الغربية والقدس، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 164 آخرين، إلى جانب اقتلاع أكثر من 21 ألف شجرة، بينها نحو 19 ألف شجرة زيتون.

وفي السياق، وثّق مركز معلومات فلسطين "مُعطى" 4357 اعتداءً للمستوطنين منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية آب/أغسطس، مقارنة بـ3818 اعتداءً خلال عام 2025 بأكمله.