5,561 اعتداء للمستوطنين بالضفة منذ مطلع العام واستهداف موسم الزيتون

تتسع دائرة اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون، وسط استهداف متزايد للمزارعين والأراضي والممتلكات ووقوع إصابات بين الفلسطينيين. وتظهر المعطيات الرسمية حجم الخسائر، مع تضرر عشرات آلاف أشجار الزيتون وخسائر مالية بملايين الدولارات منذ عام 2023.

تصاعدت اعتداءات المستوطنين، الإثنين، في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مستهدفة الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وفي محافظة جنين، أصيب ثلاثة فلسطينيين على الأقل ظهر الإثنين، خلال هجوم شنه مستوطنون على بلدة مريحة قرب يعبد جنوب المحافظة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع المصابين ميدانيًا.

كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالحجارة أثناء مرورها على الطريق الواصل بين بلدتي جبع وعجة جنوب جنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد منها، دون تسجيل إصابات.

وفي رام الله، استهدف مستوطنون الأراضي الزراعية في بلدة أم صفا غرب المدينة، حيث سرقوا ثمار الزيتون وأقدموا على تكسير عدد من الأشجار، في اعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات التي تطال المزارعين وأشجارهم خلال موسم القطاف.

وفي نابلس، اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة "الحرايق" في بلدة بيتا جنوب المدينة، وسرقت ثمار الزيتون من أراضي المواطنين، بعدما تسللت إلى المنطقة واستولت على المحصول.

وتشهد بيتا ومحيطها تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وفي جنوب الضفة، اقتحم مستوطنون محيط مساكن الفلسطينيين في منطقة "خلة الحمص" بمسافر يطا جنوب الخليل، في محاولة لترهيب العائلات ورعاة الأغنام والتضييق عليهم، وسط مخاوف من دفع السكان إلى الرحيل عن أراضيهم.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد أوسع للهجمات التي تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، وتشمل سرقة محاصيل الزيتون واقتلاع الأشجار وتكسيرها، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب رشق المركبات الفلسطينية بالحجارة والاعتداء على التجمعات البدوية والمناطق النائية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2051 اعتداءً بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال أيلول/سبتمبر الماضي، من بينها 647 اعتداء نفذها المستوطنون، أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 88 آخرين، إلى جانب تخريب واقتلاع 14,600 شجرة، بينها 9,334 شجرة زيتون.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد اعتداءات المستوطنين منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر بلغ 5561 اعتداء، في وقت تواصلت فيه الاعتداءات على الأراضي الزراعية والمواسم، بالتوازي مع اقتحامات للمناطق النائية والتجمعات البدوية ومسافر يطا، فضلًا عن اقتحامات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، أظهرت معطيات وزارة الزراعة الفلسطينية حتى نهاية أيلول/سبتمبر تضرر 98,293 شجرة زيتون في الضفة الغربية، فيما تجاوزت الخسائر المباشرة لمحصول الزيتون 66.5 مليون دولار، بينما بلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2023 نحو 316.9 مليون دولار.