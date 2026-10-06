اعتداءات المستوطنين تتصاعد بالضفة والقدس.. إحراق منازل ومركبات وسرقة محاصيل الزيتون

يتواصل تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس، وسط تزايد استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، بالتزامن مع توسع النشاط الاستيطاني وإقامة بؤر جديدة في مناطق مهددة بالتهجير.

إضرام النار في أحد المنازل في قرية برقا فجر اليوم الثلاثاء (مواقع التواصل)

صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مستهدفين قاطفي الزيتون والمزارعين، إلى جانب سرقة المواشي وإتلاف المحاصيل الزراعية وإحراق المنازل والممتلكات، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداءات متفرقة.

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مستوطنون يحرقون مركبات وممتلكات في جنوب الخليل وشرق رام الله

وأضرم مستوطنون النار خلال ساعات الليل في مركبات وممتلكات فلسطينية قرب بلدة السموع، ووادي الرحيم قرب بلدة يطا في محافظة الخليل.

وأفاد فلسطينيون باحتراق شاحنة ومركبتين، إلى جانب تضرر نوافذ عدد من المنازل وممتلكات أخرى جراء الاعتداء.

وأضرم مستوطنون، خلال هجومهم على قرية برقا شرق رام الله، النار في أحد منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وأقدم مستوطنون على خط شعارات معادية على جدران ومنشآت في منطقة الجيزة، شمال قرية فرخة جنوب سلفيت، قبل أن يحاولوا إحراق إحدى المزارع في المنطقة.

مستوطنون يحرقون 4 مركبات في عقربا جنوب نابلس

أحرق مستوطنون، فجر الثلاثاء، أربع مركبات في بلدة عقربا، جنوب نابلس، وألحقوا أضرارا بممتلكات المواطنين.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من البلدة، وأضرموا النار في أربع مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.

وأضاف أن المركبات تعود ملكيتها إلى المواطنين: علاء بني منه، وجهاد بني جابر، ومحمود بني منه، وسيف بني منه.

إصابات بهجوم للمستوطنين على تجمع معازي جبع شمال القدس

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في ساعات متأخرة من الليل، جراء هجوم شنه مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تجمع معازي جبع البدوي قرب بلدة جبع، شمال شرق القدس.

وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا التجمع واعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، فيما ناشد الأهالي إرسال مركبة إسعاف إلى التجمع لنقل أحد المصابين.

وفي قرية إماتين، شرق قلقيلية، أصيب أربعة مواطنين برضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء وجودهم في أراضيهم بالمنطقة الشرقية من القرية، المعروفة باسم "أرض الباطن".

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا المواطنين بالعصي والحجارة واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم برضوض.

مستوطنون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

وفي قرية المنيا، جنوب شرق بيت لحم، أطلق مستوطنون أغنامهم في أراضي القرية، حيث قال رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة إن المستوطنين رعوا أغنامهم بين أشجار الزيتون في منطقة "منقع الجرادات"، قرب منطقة "المكب" جنوب القرية.

وأضاف كوازبة أن المستوطنين لاحقوا عددا من المواطنين وحاولوا الاعتداء عليهم، مشيرا إلى أن القرية تشهد تصعيداً في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، شملت مهاجمة المنازل وإطلاق الرصاص وتدمير شبكات المياه.

بؤرة استيطانية جديدة شمال غرب أريحا

وفي محافظة أريحا، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة "اسطيح" بقرية الديوك التحتا، شمال غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أحضروا معدات وسواتر حديدية وآليات إلى المنطقة، وشرعوا بإقامة البؤرة الجديدة.

وشهدت منطقة "اسطيح" في وقت سابق عمليات هدم وتهجير واعتداءات نفذها مستوطنون، من بينها تهجير 15 عائلة في شباط/فبراير 2026.