مستوطنون يهاجمون عائلات ومزارعين وطلابا بالضفة

تتزايد المخاوف على سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية مع اتساع اعتداءات المستوطنين، في وقت يواجه فيه المزارعون والطلبة والأهالي مخاطر متصاعدة تمس حياتهم اليومية وحقهم في الوصول إلى أراضيهم ومدارسهم بأمان.

تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتشمل اقتحام القرى والمنازل والأراضي الزراعية، والاعتداء الجسدي على المواطنين، وسرقة ثمار الزيتون واقتلاع الأشجار، بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون وتصاعد الانتهاكات بحق المزارعين والتجمعات الفلسطينية.

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وأُصيب ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة، صباح الثلاثاء، إثر اعتداء نفذه مستوطنون تنكروا بزي جنود الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام منزل عائلة يوسف أبو عيشة في قرية تلفيت، جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا المنزل بملابس عسكرية تشبه زي جنود الاحتلال، قبل أن يعتدوا على أفراد العائلة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم نُقلوا لتلقي العلاج.

وفي السياق، قالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية تلفيت منذ ساعات الفجر الأولى، وتنفذ عمليات تفتيش لعدد من منازل المواطنين، تخللها تخريب محتوياتها. ودعت المنظمة إلى توفير الحماية للفلسطينيين ومنازلهم، ووضع حد للاعتداءات المتواصلة بحقهم.

وفي محافظة نابلس أيضًا، اعتدى مستوطنون على مزارعين في منطقة "محفوريا"، جنوبي بلدة عقربا، في إطار الاعتداءات المتصاعدة التي تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.

وفي مسافر يطا، جنوبي الخليل، اعتدى مستوطنون صباح الثلاثاء على مركبة تقل طلاب مدرسة الفخيت، وأقدموا على تحطيم زجاجها، وفق ما أفادت منظمة البيدر.

وأثار الاعتداء مخاوف بشأن سلامة الطلبة، في ظل استهداف المركبات التي تنقلهم إلى مدارسهم وتهديد حقهم في الوصول إلى التعليم بأمان.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون، وسط اتهامات بتوفير الحماية لهذه الاعتداءات أو التغاضي عنها، الأمر الذي يفاقم المخاطر التي تواجه الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويزيد تنكر المستوطنين بزي جنود الاحتلال من خطورة هذه الاعتداءات، إذ يربك المواطنين ويصعّب عليهم التمييز بين منفذي الهجمات وقوات الاحتلال، ما يضاعف المخاطر التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل منازلهم وتجمعاتهم السكنية.

وتعكس الأرقام الرسمية حجم التصعيد، إذ رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2051 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

ووفق معطيات الهيئة، نفذ المستوطنون 647 اعتداءً خلال الشهر ذاته، أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإلحاق أضرار مباشرة بـ88 مواطنا، فضلا عن تخريب واقتلاع 14,600 شجرة، بينها 9,334 شجرة زيتون.

وبذلك، ارتفع إجمالي اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر إلى 5561 اعتداءً، في مؤشر على اتساع نطاق الانتهاكات واستمرار استهداف المواطنين ومصادر رزقهم وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.