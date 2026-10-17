إصابة ثلاثة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أحد المصابين في مسافر يطا أُصيب بالرصاص الحي في فخذه، فيما أُصيب الاثنان الآخران بغاز الفلفل.

أُصيب ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم السبت، خلال هجوم شنه مستوطنون على منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما هاجمت قوات الاحتلال قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح شمال رام الله، وأطلق مستوطنون أغنامهم في أراضٍ زراعية بقرية المغير شمال شرق المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أحد المصابين في مسافر يطا أُصيب بالرصاص الحي في فخذه، فيما أُصيب اثنان آخران بغاز الفلفل.

وفي أبو فلاح، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب قاطفي الزيتون أثناء عملهم في أراضيهم، في محاولة لإجبارهم على مغادرتها ومنعهم من مواصلة قطف الثمار، بحسب مصادر محلية.

وفي قرية المغير، رعت مجموعة من المستوطنين أغنامها في أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار الزيتون في سهل المغير الشرقي، بحماية قوات الاحتلال، ما ألحق أضرارًا بالأشجار والمزروعات، وفق المصادر.

وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون.