الضفة: اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال تكبد الزراعة خسائر بمليون دولار خلال أسبوع

بينت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي الصادر للفترة الممتدة بين 8 و15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، واطلعت عليه الأناضول، أن الاعتداءات استهدفت بشكل رئيسي موسم قطف الزيتون، حيث سُجل تضرر وتقطيع واقتلاع وحرق ألفين و667 شجرة زيتون.

وثقت وزارة الزراعة الفلسطينية، السبت، تضرر 3522 شجرة مثمرة، وخسائر زراعية مباشرة تجاوزت مليونًا و19 ألف دولار، جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم.

وبينت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي الصادر للفترة الممتدة بين 8 و15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، واطلعت عليه الأناضول، أن الاعتداءات استهدفت بشكل رئيسي موسم قطف الزيتون، حيث سُجل تضرر وتقطيع واقتلاع وحرق ألفين و667 شجرة زيتون.

وأضاف التقرير أن الاعتداءات شملت أيضًا مصادرة وسرقة آلاف الكيلوغرامات من ثمار الزيتون، وتدمير المنشآت الزراعية وشبكات الري، إضافة إلى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي ثمار الزيتون التي سرقها المستوطنون 8 آلاف و612 كيلوغرامًا.

وتصدرت محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية قائمة المحافظات الأكثر تضررًا، بخسائر بلغت نحو 455 ألف دولار، تليها جنين شمالًا بنحو 452 ألف دولار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، الذي يشكل مصدر رزق أساسيًا لآلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويواجه المزارعون الفلسطينيون خلال الموسم اعتداءات تشمل الضرب وسرقة المحاصيل ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع الإبادة في قطاع غزة.