اعتداءات المستوطنين بالضفة: قطع 120 شجرة زيتون وسرقة أغنام وكوابل كهرباء

تواصلت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، الأحد، وشملت قطع أشجار زيتون وسرقة أغنام وكوابل كهربائية، إلى جانب منع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم واقتحام المسجد الأقصى، بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات خلال موسم قطف الزيتون.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، الأحد، تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، تخللتها سرقة أغنام وكوابل كهربائية، وقطع 120 شجرة زيتون في قرية كيسان جنوب شرقي بيت لحم، إلى جانب منع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

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وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وبعد يوم من هجوم مستوطنين على وفد دبلوماسي أوروبي ورئيس بلدية فرنسي ومواطنين خلال جولة تضامنية مع المزارعين في بلدة الطيبة شمال شرقي رام الله، وهو الهجوم الذي أثار إدانات دولية.

وفي محافظة الخليل، منع مستوطنون مزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون في منطقة النبي صالح ببلدة إذنا غرب المحافظة، كما هاجموا منطقة ماعين جنوب الخليل وسرقوا أغناما تعود لمواطنين، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي من قوات الاحتلال، بحسب ما ورد في التقارير المحلية.

وفي محافظة نابلس، أقدم مستوطنون على قطع أعمدة كهرباء وسرقة كوابل تمتد على طول نحو كيلومترين في قرية مجدل بني فاضل جنوب المدينة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وفق رئيس المجلس القروي رامي نصار.

وفي قرية كيسان جنوب شرقي بيت لحم، قطع مستوطنون 120 شجرة زيتون في أرض تعود للمواطن علي موسى أبو دية، وتبلغ مساحتها نحو عشرة دونمات.

وتتعرض القرية لاعتداءات متكررة تشمل تخريب الأشجار واقتلاعها، وإطلاق الأغنام في الأراضي الزراعية، والاعتداء على الرعاة، بما يهدد مصادر رزق المزارعين ويقيد وصولهم إلى أراضيهم.

وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها العسكرية في المسجد ومحيطه.

تصاعد الاعتداءات خلال موسم الزيتون

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان برصد 40 واقعة اعتداء وانتهاك نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المزارعين والأراضي والمحاصيل والجهات المساندة لموسم الزيتون، يوم السبت 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، خلال الفترة الممتدة من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وبحسب بيانات الهيئة، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2051 اعتداءً بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، منها 647 اعتداءً نفذها مستوطنون، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإلحاق أضرار مباشرة بـ88 فلسطينيا، فضلا عن تخريب واقتلاع 14,600 شجرة، بينها 9,334 شجرة زيتون.

وأشارت الهيئة إلى أن مجموع اعتداءات المستوطنين منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر بلغ 5561 اعتداء.

من جهتها، أفادت معطيات وزارة الزراعة بتضرر 98,293 شجرة زيتون في الضفة الغربية حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2026، فيما تجاوزت الخسائر المباشرة لمحصول الزيتون 66.5 مليون دولار، وبلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2023 نحو 316.9 مليون دولار.