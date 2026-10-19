إصابات باعتداءات للمستوطنين على قاطفي الزيتون وممتلكاتهم بالضفة

تتزايد الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وسط استهداف للمزارعين ومصادر رزقهم، وتخريب للأراضي والممتلكات، في ظل اتساع نطاق الانتهاكات المسجلة خلال العام الجاري.

صعد المستوطنون، الإثنين، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وشملت الاعتداءات الضرب ومهاجمة المنازل وسرقة المحاصيل ومعدات القطف، إلى جانب قطع الكهرباء عن منازل وتخريب أشجار ومركبات.

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وأصيب فلسطينيان بجروح ورضوض إثر هجوم للمستوطنين على تجمع الكعابنة البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله، كما اعتدى المستوطنون على مركبة إسعاف تابعة لبلدية سلواد أثناء توجهها إلى المنطقة لتقديم المساعدة للمصابين.

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في قرى وبلدات بزاريا وبيتا وقصرة وقبلان وبرقة ومادما، واعتدوا على مزارعين بالضرب وسرقوا ثمار الزيتون ومعدات القطف.

كما هاجموا منزلا في منطقة الحرايق ببلدة بيتا، وقطعوا أشجار زيتون في محيطه، وحطموا مركبة وألقوا القمامة بالقرب منه، فيما اعتقلت قوات الاحتلال صاحب المنزل.

وفي منطقة العرمة بالبلدة، قطعت الكهرباء عن منزل المواطن منتصر حمايل بعد قطع العمود المغذي له.

وفي سياق متصل، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 18 واقعة اعتداء وانتهاك بحق المزارعين والأراضي والمحاصيل والجهات المساندة لموسم الزيتون، بين السادسة صباحا والسادسة مساء، توزعت على ست محافظات، بواقع خمس وقائع في رام الله والبيرة، وأربع في نابلس، وثلاث في كل من الخليل وسلفيت، وواقعتين في جنين، وواحدة في بيت لحم.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات شملت الضرب والاعتقال وطرد المزارعين من أراضيهم وسرقة المحاصيل والمعدات وإحراق الممتلكات وتدمير الأشجار.

وأشارت إلى أن المستوطنين قطعوا 120 شجرة زيتون في أرض تبلغ مساحتها عشرة دونمات بقرية كيسان جنوب شرقي بيت لحم، كما أحرقوا كرفانا وبركسا خلال ملاحقة المزارعين في وادي الرخيم شرق السموع.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق عدة في رام الله والبيرة، حيث هاجم المستوطنون المزارعين في ترمسعيا، واعتدوا بالضرب على مواطن ووالدته وأحرقوا مركبتهما، فيما أُصيب مزارع في برهام، وسرقت ثمار الزيتون في أم صفا، وأُدخلت مواش إلى أراضٍ مزروعة في سنجل، ومنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم في رنتيس، بحسب الهيئة.

وفي نابلس، سرقت ثمار الزيتون ومعدات القطف في مادما وعقربا، فيما طردت قوات الاحتلال مزارعين من أراضيهم في قريوت، واعتقلت ناشطا من قرية سالم قبل الإفراج عنه ونقله إلى المستشفى.

وأكدت الهيئة أن تزامن سرقة المحاصيل مع قطع الأشجار وإحراق الممتلكات وملاحقة المزارعين يهدد قدرة الفلسطينيين على العمل في أراضيهم والاستفادة من موسم الزيتون، مطالبة بوقف الاعتداءات وضمان وصول المزارعين الآمن إلى أراضيهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي حصيلة أوسع، أفادت الهيئة بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 2051 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بينها 647 اعتداء نفذها مستوطنون، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإلحاق أضرار مباشرة بـ88 فلسطينيا، فضلا عن تخريب واقتلاع 14,600 شجرة، بينها 9,334 شجرة زيتون.

وأضافت الهيئة أن إجمالي اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بلغ 5561 اعتداء منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر، وفق بياناتها.