3133 اعتداء و129 منشأة مهدومة بالضفة خلال أكتوبر

تكشف معطيات أكتوبر عن تصاعد ملحوظ في وتيرة الاستهداف الإسرائيلي للضفة الغربية، عبر اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والتوسع الاستيطاني، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون. ويأتي ذلك في سياق ضغوط متزايدة على الفلسطينيين، لا تقتصر على الاعتداءات المباشرة.

صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وشملت سرقة مواش والاعتداء على مركبات وآليات زراعية، إلى جانب إغلاق طرق رئيسية وإعاقة حركة المواطنين في محافظتي طوباس وسلفيت.

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ففي محافظة طوباس، سرق مستوطنون عددا من رؤوس الماشية من حظيرة المواطن علي تركي صوافطة في منطقة سلحب شمال شرقي المحافظة، كما اعتدوا على مركبة خاصة وجرار زراعي، وفق ما أفاد به رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات.

وفي محافظة سلفيت، أغلقت مجموعات من المستوطنين طرقا قرب بلدتي كفل حارس وحارس، إضافة إلى طريق وادي قانا الرابط بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، وأشعلت إطارات مطاطية في المكان.

كما أغلقت طريق جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة وادي الشاعر بالحجارة، ما أعاق تنقل المواطنين وحركة المركبات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، واستهداف المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، فضلا عن سرقة ممتلكاتهم وتخريب مزروعاتهم. وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد وثقت 11 اعتداء للمستوطنين خلال 12 ساعة، في خمس محافظات بالضفة الغربية.

ارتفاع اعتداءات المستوطنين بأكثر من الضعف خلال شهر

وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 3133 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بارتفاع نسبته 52.8% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر، الذي شهد 2051 اعتداء.

وأوضحت الهيئة، في بيان أن الاعتداءات توزعت بين 1764 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و1369 نفذها المستوطنون، مشيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين وحدها ارتفعت بنسبة 111.6% خلال شهر واحد، لتتجاوز الضعف، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون وتصاعد استهداف المزارعين وأراضيهم ومحاصيلهم.

وتصدرت محافظة رام الله والبيرة قائمة المناطق الأكثر استهدافا بـ704 اعتداءات، تلتها نابلس بـ636، والخليل بـ568، ثم جنين بـ224، والقدس بـ219، وسلفيت بـ217، وبيت لحم بـ198 اعتداء.

واستحوذت المحافظات الثلاث الأولى على نحو 61% من إجمالي الاعتداءات، في مؤشر إلى تركز الاستهداف في المناطق التي تشهد توسعا استيطانيا ومحاولات للسيطرة على الأراضي الزراعية والرعوية والطرق.

28 محاولة لإقامة بؤر استيطانية جديدة خلال تشرين الأول

وفي ما يتعلق باعتداءات المستوطنين، سجلت رام الله والبيرة 393 اعتداء، ونابلس 353، والخليل 255، وسلفيت 128، والقدس 74، وبيت لحم 57، فيما توزعت بقية الاعتداءات على طوباس وجنين ومحافظات أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الاعتداءات أوقعت أضرارا مباشرة بما لا يقل عن 356 مواطنا، بينهم 22 طفلا و22 امرأة.

ورصدت الهيئة محاولات لإقامة 28 بؤرة استيطانية جديدة خلال الشهر، تركزت تسع منها في الخليل وثماني في نابلس وخمس في رام الله والبيرة، إلى جانب إصدار خمسة أوامر وإعلانات عسكرية استهدفت نحو 229.5 دونما من الأراضي الفلسطينية.

وعلى صعيد عمليات الهدم، نفذت سلطات الاحتلال 62 عملية طالت 129 منشأة فلسطينية، بينها 62 مسكنا مأهولا و46 منشأة زراعية و14 منشأة مرتبطة بمصادر الرزق، إضافة إلى منشآت أخرى.

وتصدرت القدس المناطق المتضررة بهدم 46 منشأة، تلتها الخليل بـ37، وأريحا بـ11، وجنين بعشر منشآت، فيما توزعت بقية عمليات الهدم على محافظات أخرى. وألحقت هذه العمليات أضرارا بما لا يقل عن 220 مواطنا، بينهم 125 طفلا و45 امرأة.

وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال أصدرت 11 إخطارا بهدم منشآت وممتلكات فلسطينية، ودفعت خلال تشرين الأول بعشرة مخططات هيكلية استيطانية في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب طرح خمسة عطاءات جديدة.