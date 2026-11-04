اعتداءات المستوطنين والاحتلال تتواصل في الأغوار وبورين والمغير

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، من استهداف الممتلكات والمنشآت الزراعية في الأغوار الشمالية، إلى التضييق على المزارعين خلال موسم الزيتون، وصولا إلى الاعتداء على المؤسسات التعليمية، في مشهد يفاقم معاناة الفلسطينيين ويهدد أرزاقهم وحقهم في الوصول إلى أراضيهم.

تواصلت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة ممتلكات الفلسطينيين ومصادر رزقهم، إلى جانب التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، فيما أسفرت مواجهات قرب إحدى المدارس عن إصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق.

تمزيق بيوت بلاستيكية والاعتداء على بسطات في الأغوار

اعتدى مستوطنون، لليوم الثاني على التوالي، على بيوت بلاستيكية زراعية وبسطات لبيع الخضار قرب منطقة الحمة في الأغوار الشمالية.

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وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين مزقوا بيتا بلاستيكيا يعود للمواطن بلال عرايشة، ويقع قرب شارع خط 90 مقابل منطقة الحمة، كما اعتدوا على بسطة خضار يملكها المواطن أمير صايل فقها، قرب عين البيضا.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن تكرار هذه الاعتداءات يستهدف المزارعين وأصحاب البسطات، ويلحق أضرارا بممتلكاتهم ومرافقهم الزراعية والتجارية، ويهدد مصادر رزقهم في ظل استمرار المضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون في المنطقة.

وحذرت المنظمة من تداعيات استهداف المنشآت الزراعية والتجارية على حياة السكان في الأغوار الشمالية، داعية إلى توفير الحماية لهم ولممتلكاتهم.

الاحتلال يطرد مزارعين من أراضيهم في بورين

وفي جنوب نابلس، منعت قوات الاحتلال، الأربعاء، مزارعين فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون في بلدة بورين، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي الزراعية المحاذية للشارع الرئيسي في البلدة، أثناء وجود المزارعين فيها، وطردتهم ومنعتهم من جمع المحصول أو استعادة أمتعتهم ومعدات القطف التي اضطروا إلى تركها في المكان.

اختناق طلبة بالغاز خلال اقتحام المغير

وفي محافظة رام الله، أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق، الأربعاء، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط مدرسة ذكور المغير، شمال شرقي المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز باتجاه المدرسة، واعتدت على الطلبة والمعلمين، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بالاختناق. كما أغلقت مدخل المدرسة واحتجزت أحد المعلمين.

تصاعد الاعتداءات خلال موسم الزيتون

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، الذي يشهد سنوياً هجمات تستهدف المزارعين وأشجارهم، وتعرقل وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وتتسبب بخسائر في ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الثلاثاء، 16 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق قاطفي الزيتون وأراضيهم في سبع محافظات بالضفة الغربية.

وكانت الهيئة قد وثقت، في تقرير سابق، 3133 اعتداء إسرائيليا خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهدفت الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة، منها 1764 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و1369 نفذها المستوطنون.

وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الاعتداءات بنسبة 52.8% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2026، الذي سجل 2051 اعتداءً، فيما زادت اعتداءات المستوطنين وحدها من 647 إلى 1369 اعتداء، بارتفاع بلغ 111.6%.