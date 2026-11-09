الاحتلال يطرح عطاء لبناء 732 وحدة استيطانية غربي بيت لحم

طرحت سلطات الاحتلال عطاءً لبناء 732 وحدة استيطانية بمستوطنة "غفاعوت" غربي بيت لحم يشمل مرافق تجارية، في خطوة إجرائية متقدمة، ليرتفع إجمالي الوحدات المطروحة للبيع بالضفة والقدس إلى 7815 وحدة منذ مطلع 2026.

طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاء لبناء 732 وحدة استيطانية في مستوطنة "غفاعوت" غربي بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الإثنين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشرت الأحد عطاءً لبناء 732 وحدة استيطانية في مستوطنة جفاعوت غربي بيت لحم، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في خطوة جديدة لتوسيع الاستيطان بالمحافظة".

وذكرت أن العطاء يحمل الرقم 261/2026، ويشمل إقامة مبانٍ سكنية متعددة الطوابق، إلى جانب منشآت تجارية ومبانٍ ومؤسسات عامة، وفق الإعلان الأول المنشور في سجل سلطة أراضي إسرائيل.

وذكرت أن وثائق العطاء تحدد الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا لبدء تقديم العروض، فيما حُدد 28 من الشهر نفسه موعدا لإغلاقها.

وبالتزامن مع العطاء السكني، نشرت سلطات الاحتلال العطاء رقم 263/2026 في الموقع ذاته، لتسويق قطعة أرض مخصصة لأغراض التجارة والتشغيل وإقامة المباني والمؤسسات العامة.

وشدّدت الهيئة على أن اقتران العطاءين يعكس توجها لتوسيع المشروع الاستيطاني، بحيث لا يقتصر على زيادة الوحدات السكنية، بل يشمل كذلك إقامة مكونات اقتصادية وخدمية تسهم في دعم استمراره.

وأشارت إلى أن طرح العطاءات يمثل انتقالا من مرحلة إقرار المخططات إلى تسويق الأراضي وإتاحة المجال أمام الشركات والمطورين للتنافس على استغلالها والبناء عليها.

وأكدت أن نشر العطاء لا يعني بدء البناء فعليا أو ترسية المشروع على أي جهة، لكنه يشكل خطوة إجرائية متقدمة باتجاه تحويل المخططات إلى واقع على الأرض.

وفي السياق، أفادت الهيئة، استنادا إلى مراجعة سجل سلطة أراضي إسرائيل، بنشر ما لا يقل عن 28 عطاء لتسويق أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة والقدس، منذ مطلع عام 2026 وحتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأضافت أن 18 من هذه العطاءات ذات مكونات سكنية، تضمنت مجتمعة 7815 وحدة استيطانية، إلى جانب 10 عطاءات مخصصة لاستعمالات غير سكنية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في النشاط الاستيطاني، عبر توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية، وهدم منشآت فلسطينية.