الاحتلال يصادق على إقامة ميادين رماية في 31 موقعا استيطانيا

تمضي سلطات الاحتلال في توسيع البنية الاستيطانية والعسكرية بالضفة الغربية والقدس، عبر إتاحة إقامة ميادين جديدة للتدريب على السلاح، في خطوة تثير مخاوف من تعزيز تسليح المستوطنين وزيادة قدرتهم على تنفيذ الاعتداءات بحق الفلسطينيين، في ظل استمرار الحماية الإسرائيلية

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يتيح إقامة ميادين للرماية والتدريب على استخدام الأسلحة في 31 موقعا استيطانيا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، في خطوة من شأنها توسيع البنية التحتية لتسليح المستوطنين وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان الثلاثاء، إن المخطط يشمل 29 مستوطنة وتجمعا وحيا استيطانيا، إضافة إلى منطقتين صناعيتين، موزعة على أراضي محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار.

وأوضحت الهيئة أن المخطط يتضمن منطقتي "مكابيم" الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفا غرب رام الله، و"تل مريم"، المعروفة باسم "شاعر بنيامين"، على أراضي محافظة القدس، مشيرة إلى أن نطاقه الجغرافي يمتد من جنوب نابلس ومحيط القدس وصولا إلى المناطق الشرقية باتجاه أريحا والأغوار.

وبحسب الهيئة، يدرج المخطط ميادين الرماية ضمن الاستخدامات المسموح بها في الأراضي المخصصة للمباني والمؤسسات العامة والمرافق السياحية والتجارية والصناعية، إلى جانب المنشآت الرياضية والترفيهية والحرفية، بما يوفر إطارا تخطيطيا لتوسيع مرافق التدريب على إطلاق النار وتأهيل حاملي السلاح.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لتوجهات إسرائيلية سابقة، إذ أدرجت قائمة حكومية تعود لعام 2022 تسعة ميادين رماية مرخصة في مستوطنات الضفة الغربية، من بينها مستوطنات أريئيل وكارني شومرون وماعون وألون شفوت.

كما استشهدت بوثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس مستوطنات "ماتي بنيامين" عام 2024، تضمنت مشروعاً لتشغيل ميدان رماية في مستوطنة بساغوت بمحافظة رام الله والبيرة، وربطت الحاجة إليه بارتفاع طلبات الحصول على تراخيص السلاح عقب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولفتت إلى أن الشركة تعهدت بتحمل تكاليف إنشاء الميدان وشق طرق الوصول إليه، ما يعكس دور المؤسسات التابعة للمجالس الاستيطانية في تمويل هذه المرافق وتوفير البنية اللازمة لتشغيلها.

وأكدت الهيئة أن المصادقة على المخطط توفر غطاء تخطيطيا أوسع لإقامة ميادين الرماية، وإن كان إنشاء كل ميدان وتشغيله لا يزال مرتبطا باستصدار الموافقات اللازمة.

وحذرت من خطورة توسيع مرافق التدريب على السلاح بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وما يرافقها من حماية ودعم توفرهما قوات الاحتلال، داعية إلى توفير الحماية للفلسطينيين ومحاسبة المستوطنين والجهات التي تسهم في تسليحهم وتمكينهم من مواصلة اعتداءاتهم.