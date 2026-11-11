هجمات للمستوطنين جنوب نابلس وتهديد بتهجير 28 عائلة من تجمع التبنة

تتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة، مع تسجيل هجمات جديدة استهدفت ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس، تزامنا مع استمرار التضييق على التجمعات البدوية شرقي القدس، حيث تواجه عشرات العائلات خطر التهجير القسري في ظل الاعتداءات والقيود الإسرائيلية المتواصلة.

شن مستوطنون، فجر الأربعاء، هجمات متزامنة على بلدات جنوب نابلس، تخللتها عمليات إحراق واسعة للمركبات والآليات، فيما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على التجمعات البدوية شرقي القدس، وسط مخاوف من تهجير عشرات العائلات من مساكنها وأراضيها.

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ففي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون حارة القناطر وأضرموا النيران في مشطب للمركبات، ما أدى إلى احتراق عدد كبير من المركبات الموجودة داخله، إلى جانب مركبات تعود لأهالي المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن السكان حاولوا السيطرة على النيران وإخماد الحريق، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية، فيما استمرت محاولات الأهالي لاحتواء الأضرار ومنع امتداد النيران.

وفي هجوم آخر، استهدف مستوطنون المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أضرموا النيران في ست مركبات وآليات، بينها جرافة، ما أدى إلى احتراقها، بالتزامن مع محاصرة عدد من المواطنين داخل المنطقة، الذين أطلقوا نداءات استغاثة وطالبوا بإرسال طواقم الإطفاء لإخماد الحرائق.

وتأتي هذه الهجمات في سياق اعتداءات متصاعدة تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تشمل إحراق الممتلكات والمركبات ومهاجمة المنازل والأراضي الزراعية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات وتداعياتها على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

28 عائلة في تجمع التبنة تواجه خطر التهجير

وفي سياق متصل، يواجه سكان التجمعات البدوية المحيطة بمنطقة الخان الأحمر، جنوب شرقي القدس المحتلة، ضغوطًا متزايدة تهدد بتهجيرهم من مساكنهم وأراضيهم، في ظل اعتداءات متكررة من المستوطنين وقيود تفرضها سلطات الاحتلال على حياتهم اليومية.

ويبرز تجمع التبنة البدوي، الذي تقيم فيه 28 عائلة، كأحد التجمعات المهددة بالاقتلاع، إذ يتعرض سكانه لاعتداءات تشمل مهاجمة المنازل ورشقها بالحجارة، وتخريب شبكات المياه وقطعها، إلى جانب التضييق على مصادر رزقهم، ولا سيما تربية المواشي التي تشكل المورد الأساسي لمعظم العائلات.

ولا تقتصر الضغوط على اعتداءات المستوطنين، إذ تفرض سلطات الاحتلال قيودًا على البناء والترميم من خلال إخطارات تصدرها ما تسمى "الإدارة المدنية"، الأمر الذي يحول دون تحسين المساكن أو تلبية الاحتياجات المتزايدة للعائلات.

وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بسبب موقعها على الطريق الرابط بين القدس وأريحا، فيما يشكل وجود التجمعات الفلسطينية فيها عائقًا أمام مخططات التوسع الاستيطاني، وفي مقدمتها مخطط "E1" الذي يستهدف ربط المستوطنات المقامة شرقي القدس بالمدينة، بما يؤدي إلى عزل المناطق الفلسطينية عن محيطها.

ويعتمد سكان تجمع التبنة، الذين استقروا في المنطقة منذ عقود عقب تهجيرهم من أراضيهم إبان نكبة عام 1948، على المراعي وتربية المواشي في تأمين معيشتهم، إلا أن القيود المفروضة على الوصول إلى المياه والأعلاف، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة، فاقمت أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية، وجعلت استمرار وجودهم في المنطقة محفوفًا بالمخاطر.

وبين إحراق الممتلكات في جنوب نابلس وتصاعد الضغوط على التجمعات البدوية شرقي القدس، تتواصل المخاوف من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني، في ظل تهديد عشرات العائلات بفقدان مساكنها ومصادر رزقها.