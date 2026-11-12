تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة.. 1369 هجوما خلال أكتوبر

تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين، التي تتسع رقعتها لتشمل المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون. وسجلت خلال أكتوبر 1369 اعتداءً، بزيادة تجاوزت 111% مقارنة بالشهر السابق، وسط هجمات أسفرت عن إصابات وأضرار مادية.

شن مستوطنون، فجر الخميس، سلسلة هجمات على بلدات وقرى فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتداءات بالضرب على الفلسطينيين، وتحطيم وإحراق مركبات وممتلكات، وتخريب أراضٍ زراعية، في سياق تصاعد الاعتداءات التي تستهدف التجمعات السكانية والمزارعين، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

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ففي محافظة رام الله، هاجم مستوطنون منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة عطارة شمالي المدينة، واعتدوا بالضرب على عدد منهم، ما أسفر عن وقوع إصابات، بينها مسن يبلغ من العمر 67 عاما.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة المسن ونقلته إلى مستشفيات رام الله لتلقي العلاج، فيما ذكرت مصادر محلية أن الهجوم تخلله تحطيم عدد من المركبات.

وجاء الاعتداء عقب هدم بؤرة استيطانية مقامة على أراضي البلدة، فيما أغلقت قوات الاحتلال، في أعقابه، حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله، وشددت إجراءاتها العسكرية، ما أعاق حركة الفلسطينيين وتنقلهم في المنطقة.

وتشهد بلدات عطارة وبيرزيت وعين سينيا، في الريف الشمالي لمحافظة رام الله، تصاعداً في اعتداءات المستوطنين منذ إقامة بؤرة استيطانية على الأطراف الشرقية لبلدة عطارة في آب/ أغسطس 2025.

وفي محافظة أريحا والأغوار، أفادت منظمة البيدر الحقوقية بنفوق 13 رأسا من الأغنام تعود لأحد المواطنين في منطقة العوجا، إثر قيام مستوطنين بتسميمها.

وامتدت الهجمات خلال ساعات الليل وفجر الخميس إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية، حيث تعرضت قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لهجوم واسع، تخلله إحراق مركبات وممتلكات ومخازن وأشجار زيتون، فيما طالت اعتداءات أخرى مناطق في الأغوار الشمالية ورام الله والخليل، وشملت تخريب أراض زراعية والاعتداء على مزارعين وقاطفي الزيتون.

وفي سياق متصل، وثقت الهيئة العامة للشؤون المدنية 25 اعتداء نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، الأربعاء، تركزت غالبيتها على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، إلى جانب استهداف المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية.

وأوضحت الهيئة، في تقرير، أن الاعتداءات شملت إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه مزارعين واحتجاز عدد منهم في بلدات بمحافظة جنين، واعتقال مزارعين أثناء قطف الزيتون في سلفيت وقلقيلية، فيما أصيبت مواطنة بجروح متوسطة جراء رشقها بالحجارة من مستوطنين في منطقة واد عباس ببلدة ديراستيا.

وفي محافظة نابلس، سرق مستوطنون مسلحون مفارش وأدوات مخصصة لقطف الزيتون من مزارعين في قرية مادما، ونفذوا أعمال عربدة في منطقة رأس العين ببلدة قصرة، كما اعتدوا على مزارعين في مناطق أخرى وطردوهم من أراضيهم.

وطالت الاعتداءات أيضا المنازل والمرافق الأساسية، إذ خرب مستوطنون شبكة الكهرباء قرب منزل عائلة شناران في وادي الرخيم ببلدة يطا، وألقوا مواد داخل المنزل، فيما تعرض خط مياه في دير بلوط بمحافظة سلفيت للتخريب، إلى جانب استهداف بئر التنقية في منطقة المسعودية بمحافظة نابلس.

وفي الخليل، حطم مستوطنون أثاث منزل في واد القف قرب بيت كاحل، واعتدوا بالضرب على مواطن في خربة اقويويص بمسافر يطا وسرقوا هاتفه، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من المنطقة ذاتها. كما استهدف مستوطنون بسطات لبيع الخضار والفواكه قرب مدخل عين البيضاء في الأغوار الشمالية.

وشملت الاعتداءات حراثة أراضي المواطنين في الظاهرية جنوب الخليل ويعبد بمحافظة جنين، ورعي المستوطنين مواشيهم في أراضي المواطنين ومحيط منازلهم بقرية المجد غرب دورا وبلدة عرابة في جنين.

وفي إطار التوسع الاستيطاني، وضع مستوطن مسلح غرفا متنقلة في أراضي المواطنين بخربة غوين جنوب السموع، فيما واصل مستوطنون إقامة بركسات زراعية وبناء بؤرة استيطانية على أراضي قرية سكا غرب دورا، بالقرب من منزل عائلة العجوري المستولى عليه.

كما نفذوا جولات استفزازية بين منازل المواطنين في الظاهرية ومنطقة سطيح بقرية الديوك التحتا غرب أريحا، وألقوا النفايات في أراضي المواطنين بقرية قراوة بني حسان في سلفيت.

قفزة في اعتداءات المستوطنين خلال أكتوبر

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل ارتفاع ملحوظ في وتيرة هجمات المستوطنين، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون، إذ أظهرت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجيل 1369 اعتداء خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقارنة بـ647 اعتداءً في أيلول/ سبتمبر، بزيادة بلغت 111.6%.

وتركزت الاعتداءات، وفق بيانات الهيئة، على المزارعين وقاطفي الزيتون، وشملت إطلاق الرصاص الحي والاعتداء بالضرب وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، فضلا عن إحراق الأراضي الزراعية وحرمان أصحابها من الوصول إلى آلاف الدونمات.

وتعكس الوقائع الموثقة امتداد الاعتداءات من استهداف المواطنين ومنازلهم ومركباتهم إلى مصادر رزقهم وممتلكاتهم الزراعية، في وقت تتواصل فيه الهجمات على القرى والتجمعات الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية.