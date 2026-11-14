مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في بيت دجن شرق نابلس ويسرقون معداتهم

أفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة خلة أبو هوان في بيت دجن، واعتدوا عليهم، وأجبروهم على ترك أراضيهم، عقب سرقة معدات، ومفارش كانوا يستخدمونها لقطف ثمار الزيتون.

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في بلدة بيت دجن شرق نابلس، واعتدوا عليهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة خلة أبو هوان في بيت دجن، واعتدوا عليهم، وأجبروهم على ترك أراضيهم، عقب سرقة معدات، ومفارش كانوا يستخدمونها لقطف ثمار الزيتون.

ولا تقتصر الاعتداءات خلال موسم الزيتون على استهداف المزارعين أثناء القطاف، بل تمتد إلى تدمير مقومات استمرار النشاط الزراعي الفلسطيني، من خلال اقتلاع الأشجار المعمرة وتجريف أراضٍ، وتدمير منشآت الري، والبنية الزراعية.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023 ، وحتى بداية الشهر الماضي، 62,916 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستعمرون بحق المواطنين، وأراضيهم، وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منها 48,174 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و14,742 اعتداءً نفذها المستوطنون.