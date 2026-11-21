قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس، تمتدّ على 8,844 دونمًا، وتُستخدم، وفق الهيئة، أداةً للضمّ الاقتصادي وزيادة أعداد المستوطنين.

تمتدّ المناطق الصناعية الاستيطانية القائمة على 8,844 دونمًا في الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس. ورصدت الهيئة مشروعين صناعيين في محافظتَي الخليل وسلفيت، تفوق مساحة كلّ منهما مساحة أكبر منطقة قائمة.

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس، تمتدّ على 8,844 دونمًا، وتُستخدم، وفق الهيئة، أداةً للضمّ الاقتصادي وزيادة أعداد المستوطنين.

وأوضحت الهيئة، في تقدير موقف نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت" تستحوذ على 50.9% من إجمالي مساحة المناطق الصناعية الاستيطانية القائمة، فيما تقع 41.3% من المساحة في محافظة القدس وحدها.

ويعمل نحو 14,100 فلسطيني في هذه المناطق، يتركّز قرابة 79% منهم في ثلاث مناطق صناعية هي "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل"، بحسب التقدير.

توسّع باتجاه أراضي عام 1948 وترقوميا

رصدت الهيئة توسّعًا صناعيًا استيطانيًا باتجاه الحافة الغربية للضفة، بمحاذاة أراضي عام 1948 وعلى امتداد الطرق 5 و6 و443، وكذلك جنوبًا باتجاه ترقوميا في محافظة الخليل.

وفي محافظة طولكرم، دخلت المنطقة الصناعية "بستاني حيفتس" مرحلة التطوير والتسويق. ويمتدّ المشروع على نحو 800 دونم من أراضي شوفة والرأس وفرعون، ويضمّ 96 قسيمة. ونقلت الهيئة عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، قوله خلال إطلاق المشروع إن "الهدف التالي هو تفكيك السلطة الفلسطينية".

وفي محافظة الخليل، تمتدّ المنطقة الصناعية المخطّط لها "مفوؤوت لخيش"، قرب ترقوميا، على 3,039 دونمًا. ووقّع قائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال، في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أمرًا بتحديد نطاق نفوذها. ويقدّر مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" أن تدرّ المنطقة عليه أكثر من 100 مليون شيكل سنويًا.

وفي محافظة سلفيت، أودعت سلطات الاحتلال مخطّط المنطقة الصناعية "ناحال رابا"، على مساحة نحو 2,500 دونم. وتفوق مساحة كلّ من المشروعين، في الخليل وسلفيت، مساحة "ميشور أدوميم"، أكبر منطقة صناعية استيطانية قائمة، وفق الهيئة.

وأضافت الهيئة أن "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال تحتفظ باحتياطي تخطيطي للمناطق الصناعية يناهز 35,258 دونمًا، أي نحو أربعة أضعاف المساحة القائمة.

المناطق الصناعية تمهّد للتوسّع السكني الاستيطاني

وقالت الهيئة إن المناطق الصناعية توفّر فرص عمل قرب أماكن سكن المستوطنين، وتدرّ إيرادات تموّل خدمات المجالس الاستيطانية، وتستفيد من الحوافز الممنوحة ضمن "مناطق الأولوية الوطنية" الإسرائيلية. واعتبرت أن هذه العوامل تشجّع على السكن في المستوطنات، وتمهّد لتوسّعها.

وأشارت إلى تزامن تطوير "بستاني حيفتس" مع خطة "الالتحام"، التي تستهدف إقامة 19 مستوطنة جديدة شمالي الضفة، ومع طرح رؤية "مليون في السامرة".

ودعت الهيئة إلى مواجهة المشاريع الصناعية الاستيطانية منذ مراحلها الأولى، بدءًا من تخصيص الأراضي وإيداع المخطّطات، وصولًا إلى طرح عطاءات التطوير. كما دعت إلى التحرّك إزاء الجهات المموّلة والبنوك والشركات العاملة في هذه المناطق، ومتابعة عقود البنية التحتية، وتوثيق الأضرار البيئية التي تلحق بالقرى الفلسطينية المجاورة.