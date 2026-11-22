تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مع إحراق مركبات ومهاجمة منازل وتجمعات فلسطينية في رام الله والخليل والقدس، في سياق هجمات متواصلة تستهدف السكان وممتلكاتهم وتهدف إلى تهجيرهم، وسط ارتفاع ملحوظ في حصيلة الاعتداءات خلال أكتوبر الماضي.

شنت عصابات المستوطنين، فجر الأحد، هجمات متزامنة على عدد من القرى والبلدات في محافظتي رام الله والبيرة والخليل في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها إحراق مركبات فلسطينية، وخط شعارات عنصرية على جدران المنازل، والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما امتدت الاعتداءات إلى تجمعات بدوية قرب القدس.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا قرى دير أبو مشعل وكفر مالك ودير السودان شمال وغرب رام الله، وأضرموا النار في عدد من مركبات الفلسطينيين، وخطّوا شعارات عنصرية ومعادية على ممتلكات الأهالي، في اعتداءات متزامنة استهدفت ممتلكاتهم.

مستوطنون يشعلون النيران في مركبات، ويخطون شعارات معادية خلال هجومهم على كفر مالك

وفي جنوب الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون، في ساعات متأخرة من ليل السبت، منزل المواطن يوسف شناران في واد الرخيم بمسافر يطا، ورشقوه بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم بعض محتوياته، وسط حصار متواصل على المنزل لليوم الـ48. كما هاجموا منزل المواطن سمير عبيد في خلة الحمص جنوب يطا، وحاولوا خلع بابه وتكسير نوافذه.

وفي محيط القدس، اقتحم مستوطنون مساء السبت تجمعًا بدويًا قرب بلدة جبع شمال المدينة، ونفذوا أعمالا استفزازية بحق السكان، في تجمع تقطنه عائلتا الكعابنة والعراعرة، ضمن اعتداءات متكررة تستهدف التجمعات البدوية بهدف ترويع سكانها والضغط عليهم للرحيل.

مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية خلال هجومهم على دير أبو مشعل

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الهجمات على التجمعات البدوية ومناطق مسافر يطا وبلدات جنوب الخليل، حيث يتعرض السكان لملاحقات واعتداءات تستهدف منازلهم وأراضيهم الزراعية ومراعيهم، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال ملاحقة المواطنين واعتقالهم في مناطق الرعي.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الاعتداءات، وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 3133 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينها 1764 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال و1369 نفذها المستوطنون.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات ارتفعت بنسبة 52.8% مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2026، الذي سجل 2051 اعتداءً، فيما تضاعفت اعتداءات المستوطنين بنسبة 111.6%، لترتفع من 647 إلى 1369 اعتداء.