غزة: 9 شهداء السبت و152 شهيدا خلال الشهر الماضي

9 شهداء وعدة إصابات جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ صباح اليوم، في وقت تتواصل الخروقات رغم إعلان ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى اتفاق مع حماس يلزم إسرائيل بوقف كافة عملياتها العسكرية والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة، السبت، إثر غارات إسرائيلية على مدينة غزة ودير البلح وخانيونس، مع استمرار تنصل الاحتلال من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار خصوصا بعد إعلان الرئيس الأميركي و"مجلس السلام" التوصل لاتفاق ينص على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

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وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت تجمعا مدنيا في حي الشيخ رضوان، مشيرين إلى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى. وأكدت مصادر طبية وصول جثماني شهيدين وعدد من المصابين إلى المستشفى جراء القصف، فيما لم تُعرف هوية المستهدفين. كما أفيد باستشهاد 6 أشخاص آخرين بغارات على مدينة غزة وخانيونس ودير البلح وشهيد سابع متأثرا بإصابته.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة، ارتفاعا قياسيا في أعداد الضحايا بقطاع غزة خلال الشهر المنصرم، حيث سُجل 152 شهيدا في مختلف المحافظات، مسجلة بذلك الحصيلة الشهرية الأكبر منذ مطلع العام. وقالت وزارة الصحة إن الأرقام الرسمية تكشف عن حجم الاستهداف في صفوف المدنيين، إذ بلغت نسبة الضحايا من إجمالي الشهداء 21 طفلا، و14 امرأة، و4 من كبار السن، مما يعكس الأثر المباشر للتصعيد على الأحياء والمناطق السكنية المأهولة.

وادعى الجيش الإسرائيلي "تدمير 5 مخازن وسائل قتالية لحماس" في غارات على عدة مناطق في قطاع غزة ليل الجمعة – السبت، وذلك مع تواصل خروقاته خصوصا بعد إعلان "مجلس السلام" التوصل إلى اتفاق مع حماس ينص على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش التي تتضمن تسليم سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وجاء القصف غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، و"مجلس السلام"، التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وإفادة المجلس بأن حركة حماس وافقت على خريطة طريق مفصلة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، استشهاد 8 فلسطينيين خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم شهيد متأثر بإصابته، وإصابة 76 آخرين. وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن حصيلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1222 شهيدا و4053 مصابا. وأضافت أن الحصيلة الإجمالية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغت 73 ألفا و349 شهيدا، بالإضافة إلى 174 ألفا و162 مصابا.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جراء انهيار مبنى في القطاع، ما رفع حصيلة ضحايا انهيار المباني المتضررة من الحرب الإسرائيلية إلى 33، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2025.

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