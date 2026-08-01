غزة: انتشال 112 جثمانا من تحت أنقاض منازل قصفتها إسرائيل

انتشل الدفاع المدني الفلسطيني في غزة جثامين 112 شهيدا من تحت أنقاض منازلهم التي قصفتها إسرائيل فوق رؤوسهم وسوّتها بالأرض، وأكد الدفاع المدني عدم قدرته على الوصول إلى 157 جثمانا، وأن كثيرا من الجثامين "تبخرت بسبب قوة الانفجار"

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، السبت، انتشال جثامين 112 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية، في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة، خلال 136 ساعة من العمل الشاق وفي ظل إمكانات متواضعة جدا، بسبب تواصل الحصار.

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وقال الدفاع المدني بغزة، في بيان، إن: طواقمه أنهت اليوم "أعمال البحث عن جثامين الشهداء التي بدأتها طواقم الدفاع المدني قبل نحو أسبوعين، في مربع سكني دمره الاحتلال (الإسرائيلي) فوق ساكنيه في منطقة الصبرة".

وكان من ضمن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حرب الإبادة على غزة، أنه قصف مربعا سكنيا يضم منازل لعائلة الحساينة وأبو شريعة في الصبرة، في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قبل دخول الهدنة الأولى حيز التنفيذ يوم 24 من الشهر ذاته.

وتابع الدفاع المدني: "تمكنت الطواقم خلال أعمال بحث شاقة بلغت مدتها نحو 136 ساعة (متوزعة على نحو أسبوعين) من انتشال جثامين ورفات 112 شهيدا، بينهم جثامين 40 طفلا و38 سيدة و7 من ذوي الاحتياجات الخاصة".

الدفاع المدني خلال بحثه عن جثامين الشهداء، 19 تموز/ يوليو (Getty Images)

ونقل البيان عن المشرف العام على تنفيذ المشروع، محمد أبو دان، قوله إن: "الطواقم لم تتمكن من العثور على 157 جثمانا فُقد تحت الأنقاض، ولم تجد لها أثرا".

وعن صعوبات العمل، أوضح أبو دان أن نقص المعدات جسّد التحدي الأكبر، إذ كانت طواقم الإنقاذ: "تنبش بأيديها بين كتل الحديد الباطون".

وأشار إلى أن: "بعض الجثامين والرفات كانت متشابكة ومحصورة في مادة الباطون و(حديد) التسليح، الأمر الذي يدل على ضخامة الصواريخ المستخدمة وتأثيرها شديد التدمير"، وأكد أن كثيرا من الجثامين: "تلاشت وتبخرت بسبب شدة الانفجار".

ودعا أبو دان كافة المؤسسات والجهات الإنسانية إلى الضغط على إسرائيل؛ من أجل إدخال معدات وأجهزة مناسبة لضخامة الدمار حتى يواصلوا عمليات انتشال الجثامين.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع انتشال جثامين الفلسطينيين، والتي أطلقها الدفاع المدني في 19 تموز/ يوليو الماضي.

وقال الناطق باسم الجهاز، محمود بصل، خلال مؤتمر عُقد بمدينة غزة في حينه، إن هذه المرحلة ستنفذ على: "مدار 800 ساعة عمل، وتشمل البحث عن جثامين مفقودين تحت أنقاض 147 منزلا مدمرا في محافظات غزة والشمال والوسطى، يُعتقد أن تحتها 1072 جثمانا".

وذكر أن عمليات البحث والانتشال ستنفذ بإمكانات وصفها بـ"المتواضعة جدا"، والتي تتمثّل في حفّار، وجرافة، وشاحنة فقط، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جثامين شهداء استعادتها طواقم الدفاع المدني من تحت الركام (Getty Images)

وكانت قد انطلقت المرحلة الأولى من المشروع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بواقع 500 ساعة عمل، جرى خلالها انتشال 333 جثمانا ورفاتا من أصل 559 جثمانا مفقودا تحت أنقاض 54 منزلا ومبنى، فيما حال ضعف الإمكانات دون الوصول إلى نحو 226 جثمانا ما زالت تحت الركام.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إحصائي أن عدد المفقودين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية فيتشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغ نحو 9500، بينهم من لا تزال جثامينهم تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل، وآخرون ما زال مصيرهم مجهولا.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، كان من المفترض أن تسمح إسرائيل بإدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة، إلا أنها تنصلت من واجباتها المنصوص عليها في الاتفاق، وفق جهات حكومية وفصائل فلسطينية في القطاع.

كما تنصلت إسرائيل من مختلف التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية من قصف وتوغل، وفتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.