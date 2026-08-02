19 شهيدا بقطاع غزة الأحد: معظم شهداء الأسبوع الأخير أطفال

استشهد 18 شخصا، معظمهم أطفال، وأُصيب آخرون جراء غارات وقصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة، شملت خانيونس ودير البلح ومدينة غزة، وأكد الدفاع المدني أن معظم ضحايا هذا الأسبوع أطفال.

استشهد 19 شخصا، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، الأحد، في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت خانيونس ودير البلح ومدينة غزة، بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين.

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وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن معظم ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال آخر أسبوع، كانوا من الأطفال، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تتناقض بشكل صارخ مع التزامات الاحتلال المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب استشهاد 19 شخصا، وإصابة العشرات، جرّاء غارات استهدفت القطاع، الأحد.

وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لخانيونس وشمال غربي رفح، إلى جانب قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة وغارات نفذها الطيران المروحي شمالي المدينة، فيما تقدمت دبابات إسرائيلية وأطلقت النار باتجاه خيام النازحين في مخيم أبو مراحيل.

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