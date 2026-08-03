شهيدان باستهداف مركبة غربي مدينة غزة

يتواصل التصعيد في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شهدت مناطق عدة قصفًا وإطلاق نار إسرائيليًا أسفر عن سقوط شهداء وإصابات، وسط اتهامات بارتكاب خروقات متكررة للتهدئة واستهداف مناطق مدنية ونازحين.

استشهد شخصان، جرّاء استهداف مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مركبة غربي مدينة غزة في وقت متأخر من مساء الإثنين.

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ويعتزم الجيش الإسرائيلي عرض ثلاثة "خطوط حمراء" على القيادة السياسية في تل أبيب بشأن "خارطة الطريق" التي أعلن "مجلس السلام" لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بسحب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين.

وتشمل شروط جيش الاحتلال الاحتفاظ بحرية عمل عسكرية كاملة، وإخضاع عملية نزع السلاح وتخزينه لرقابة خارجية، ورفض أي انسحاب قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، على أن يكون الانسحاب جزئيا، وسط رفض تام للانسحاب الكامل في أي مرحلة.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بنقل 19 شهيدا و35 إصابة بنيران الاحتلال إلى مستشفيات غزة في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان والخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 1250 شهيدا و4110 إصابات بالإضافة إلى انتشال جثامين 804 شهداء. وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 73,375 شهيدا و174,220 إصابة.

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