300 يوم على وقف النار في غزة: 1255 شهيدًا في 4091 خرقًا إسرائيليًا

تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق التهدئة، مع تسجيل توغلات وقصف وإطلاق نار في مناطق عدة، خصوصا جنوب القطاع ووسطه.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ301 على التوالي، خرق اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، من خلال عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي ونسف منازل واستهداف خيام النازحين، بالتزامن مع توغلات برية خارج ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

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وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية، الخميس، خارج "الخط الأصفر" في منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار مكثف باتجاه خيام النازحين.

وأفاد سكان المنطقة بأن إطلاق النار من آليات الجيش الإسرائيلي تجاه خيام النازحين جنوب مواصي خانيونس ورفح مستمر منذ مساء الأربعاء.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خانيونس، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل باتجاه المناطق الشرقية من المدينة جنوب القطاع.

وشهد شمال مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء مدينة خانيونس.

وتأتي هذه العمليات في إطار سلسلة خروقات لاتفاق التهدئة الموقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة عربية وأميركية، والذي نص على إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع.

وتستمر الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق"، وسط استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الميداني.

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