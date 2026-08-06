يونيسف: استشهاد 300 طفل على الأقل بغزة منذ وقف إطلاق النار

وثّقت منظمة "يونيسف" استشهاد 300 طفل بغزة بمعدل طفل يوميا جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة للتهدئة منذ سريانها قبل 300 يوم، محذرة من تفاقم الأمراض وسوء التغذية، بالتزامن مع توثيق آلاف الخروقات التي خلفت مئات الشهداء والجرحى.

استشهد 300 طفل على الأقل في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بحسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس.

وقالت المنظمة في بيان، إن طفلا واحدا استشهد يوميا، خلال نحو 300 يوم من سريان وقف إطلاق النار، في ظل مواصلة إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار، ما يسفر عن قتلى وجرحى من الفلسطينيين.

وأشارت المنظمة إلى أن أطفال غزة لا يزالون يواجهون سوء التغذية الحاد والأمراض ونقص المياه الآمنة، وتضرر شبكات الصرف الصحي.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيغبيدر، قوله إن "وقف إطلاق النار الذي يؤدي إلى مقتل طفل واحد يوميا في المتوسط لا يفي بمسؤوليته تجاه الأطفال"، داعيا إلى تحويل الاتفاقات إلى إجراءات تنهي العنف وتحمي الأطفال.

ودعت يونيسف جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي، وضمان حماية الأطفال، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليم والمياه والغذاء، بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

والخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 آلاف و91 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 300 يوم، ما أسفر عن استشهاد ألف و254 شخصا، وإصابة 4 آلاف و121 آخرين، واعتقال 159 شخصا.