"قافلة فلسطين" تصل غازي عنتاب في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية

وصلت "قافلة فلسطين"، التي انطلقت من البوسنة والهرسك بمشاركة نشطاء أوروبيين، إلى ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، في إطار رحلتها الهادفة إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية تضامنًا مع غزة.

وصلت "قافلة فلسطين"، التي انطلقت من مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، إلى ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، ضمن رحلتها الهادفة إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية تضامنًا مع غزة.

وانطلقت القافلة، صباح أمس الخميس، من ولاية أضنة بعد مشاركتها في فعاليات أقيمت بولاية قهرمان مرعش، وكان في استقبالها عند مدخل غازي عنتاب مواطنون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، رفعوا العلمين الفلسطيني والتركي ورددوا هتافات داعمة لفلسطين وغزة.

وكانت القافلة قد انطلقت في 25 تموز/ يوليو الماضي بمشاركة نشطاء من عدة دول أوروبية، وعبرت ألبانيا واليونان قبل دخولها الأراضي التركية في 31 تموز/ يوليو، على أن تواصل رحلتها باتجاه فلسطين.

ويأتي تحرك القافلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد حرب مدمرة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا في القطاع.