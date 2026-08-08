غزة: شهيدان متأثران بإصابتيهما وارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة إلى 73 ألفا و384 شهيدا

قالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "شهيدين متأثرين بإصابتيهما"، في قصف إسرائيلي سابق، إضافة إلى 6 مصابين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بإصابتيهما في هجمات إسرائيلية سابقة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و384 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "شهيدين متأثرين بإصابتيهما"، في قصف إسرائيلي سابق، إضافة إلى 6 مصابين.

ولم تشر الوزارة إلى ملابسات إصابة الفلسطينيين الستة، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بالقصف وإطلاق النار.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بأن المصابين الثلاثة تعرضوا لإطلاق النار خارج مناطق سيطرة قوات الاحتلال شمالي المدينة، ونُقلوا لتلقي العلاج.

وفي السياق، أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت منذ 11 أكتوبر الماضي إلى "1257 شهيدا، و4131 مصابا".

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الضحايا منذ أكتوبر 2023 بلغ "73 ألفا و384 شهيدا، و174 ألفا و242 مصابا".

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمّرت إسرائيل 90 بالمئة من البنى التحتية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار شرق شارع صلاح الدين، في محيط جسر وادي غزة وسط القطاع.