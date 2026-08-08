حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به

أكد مسؤول في حماس جاهزية الحركة والفصائل لتنفيذ اتفاق غزة، بما فيه نزع السلاح والانتقال للمرحلة الثانية، مطالبا واشنطن بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، ووقف الاعتداءات، والانسحاب، وتسهيل عمل لجنة إدارة القطاع.

أكد مسؤول في حماس، اليوم السبت، أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها.

وقال المسؤول إن "حماس تطالب الإدارة الأميركية بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاق وتنفيذه والانتقال للمرحلة الثانية"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، نقلا عنه.

وأضاف أن "حماس والفصائل أكدت للوسطاء ومجلس السلام، استعدادها وجاهزيتها للبدء بتنفيذ الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية بشرط موافقة الجانب الإسرائيلي على الاتفاق وأن تبدأ إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى".

وشدّد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، و"في مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات بكميات كافية".

وأضاف أن "حماس طالبت بتسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتولي مهامها في إدارة القطاع وبدء مشاريع الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار".

وقال مسؤول آخر في حماس إن الحركة "أبلغت الوسطاء أنها لازالت تنتظر ردا واضحا ورسميا من إسرائيل ومجلس السلام ممثلا (بالممثل الأعلى للمجلس) نيكولاي ميلادينوف حول ما تم الاتفاق عليه".

وأكد أن حماس "متمسكة بالاتفاق الذي يشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بحصر وجمع وتخزين السلاح"، مشددا أنه "يتوجب على إسرائيل أن تلتزم بتطبيق الاتفاق وعدم المماطلة أو التعطيل".

وكان وفد حماس غادر الخميس، القاهرة إلى إسطنبول "لإجراء مشاورات" مع قيادة الحركة، وفق ما قال أحد مسؤوليها.

وقال المصدر إن "الاحتلال يواصل العدوان ولا نثق به رغم تراجع نسبي لحجم القصف في اليومين الماضيين".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل لم توافق على "المسودة" التي قدمها مجلس السلام.

ورحّب ترامب الأسبوع الماضي بموافقة حماس على نزع سلاحها بموجب الخطة، ووصفها بأنها انفراجة، فيما أكد مجلس السلام أن إسرائيل ستقوم بالتزامن بانسحاب تدريجي من جزء كبير من قطاع غزة.

وبحسب نص الاتفاق الذي أبرمه "مجلس السلام" التابع للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان أول من أعلنه قبل أسبوع، يتعيّن على إسرائيل وحماس وقف عملياتهما العسكرية.

وينصّ الاتفاق كذلك على "انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في غزة"، و"تفكيك الجماعات المسلحة"، ومن بينها حماس.

وأصيب صباح السبت ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة.

ونقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى ناصر بخانيونس، بحسب ما أفاد قسم الطوارئ والاستقبال في المستشفى.