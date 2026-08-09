بعد إعلان نتنياهو رفضها: حماس تتمسك بخطة الـ15 نقطة ومصر تبحث مع ملادينوف متابعة تنفيذها

أكدت حماس تمسكها بخطة "مجلس السلام" ذات الـ15 نقطة لتنفيذ وقف إطلاق النار بالقطاع والانسحاب والإعمار، محذرة من تعطيلها، وذلك عقب رفض إسرائيل الخطة واشتراطها نزع سلاح الحركة أولا، وسط دعوات إقليمية للالتزام بتنفيذ كامل استحقاقات الاتفاق.

أعربت حركة حماس، اليوم الأحد، عن تمسكها بتنفيذ خطة النقاط الـ15 التي أقرها "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، والحيلولة دون تعطيل مسار تنفيذها.

جاء ذلك وفق بيان للحركة، عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفض تل أبيب الخطة، وتمسكه بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.

وأكدت حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء و"مجلس السلام" بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت إلى "جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود الخمسة عشر، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها".

وشدّدت على أنّ الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على شعبنا، واستكمال الانسحاب، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء عملية الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.

ودعت "الوسطاء والضامنين و’مجلس السلام’ إلى تحمل مسؤولياتهم، وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، والحيلولة دون أي خروقات أو انتهاكات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت حماس أنها "ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يضمن وقف معاناة شعبنا، وحماية حقوقه ومصالحه الوطنية".

مصر تؤكد أهمية الانسحاب الإسرائيلي

وفي سياق ذي صلة، دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، عقب رفض نتنياهو خطة "مجلس السلام" بشأن القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي والممثل الأعلى لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية إن عبد العاطي وملادينوف بحثا مستجدات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

كما بحثا "تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في غزة".

وأكد عبد العاطي "أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها، بما في ذلك ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع".

وأضاف أن ذلك "يمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية ويدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار".