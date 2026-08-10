غزة: افتتاح مستشفى ميداني لخدمة نحو نصف مليون فلسطيني

بدأ الهلال الأحمر الفلسطيني تشغيل مستشفى ميداني جديد شمالي القطاع، ليكون سادس مستشفياته في القطاع ويغطي احتياجات نحو نصف مليون شخص، ويقدم المستشفى خدمات الطوارئ والجراحة والنساء والولادة والأطفال، وسط انهيار المنظومة الصحية بفعل الحرب والحصار المتواصلين.

افتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، الإثنين، مستشفى ميدانيا شمالي قطاع غزة، من المتوقع أن يخدم نحو نصف مليون نسمة، في ظل استمرار تدهور القطاع الصحي ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي.

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وجاء الافتتاح خلال فعالية أقيمت في مقر الجمعية بمدينة البيرة وغزة عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور رئيس الجمعية د. يونس الخطيب، ووزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، وعدد من الشركاء الدوليين وطواقم الهلال في غزة والضفة.

وقال رئيس الجمعية، د. يونس الخطيب، إن "افتتاح المستشفى يمثل إنجازا وطنيا تحقق بجهود كوادر الجمعية وشركائها"، مشيرا إلى أن الجمعية "فقدت أكثر من 230 شهيدا من كوادرها" خلال حرب الإبادة على غزة، فيما واصلت طواقمها أداء واجبها الإنساني.

وأوضح أن المستشفى يأتي "ضمن خطة الجمعية لتعزيز الخدمات الصحية في مختلف محافظات قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المرافق الطبية"، مشيرا إلى أن "كوادر الجمعية تمكنت رغم القيود المفروضة على إدخال التجهيزات، وتطوير حلول ميدانية وتجهيز المستشفى، اعتمادا على الإمكانيات والخبرات المحلية"، وبدعم من شركائها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، د. حيدر القدرة، أن افتتاح مستشفى الشمال الميداني "يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للجمعية لإنشاء المستشفيات الميدانية في مختلف مناطق قطاع غزة، لدعم القطاع الصحي وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات الطبية".

وأعلنت الجمعية جاهزية 57 سيارة إسعاف لدخول قطاع غزة فور السماح بإدخالها، بينها 35 سيارة موجودة في الجانب المصري و22 في الضفة الغربية.

ويعد مستشفى الشمال الميداني سادس مستشفى للجمعية في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يخدم نحو نصف مليون نسمة، ويقدم خدمات الطوارئ والجراحة والباطنة والنساء والولادة والأطفال والحضانة، إلى جانب العمليات والأشعة والمختبر والصيدلية، كما يضم عيادة للرعاية الصحية الأولية ومركز إسعاف الشمال المركزي.

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