الصحة العالمية: آلاف المرضى في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي

ينتظر آلاف المرضى بقطاع غزة إجلاء طبيا عاجلا، وسط إجلاء نحو 13 ألف مريض و16 ألف مرافق منذ أكتوبر 2023. وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 73,386 شهيدا و174,256 مصابا، مع استمرار القيود المشددة على الحركة وإغلاق المعابر.

لا يزال آلاف المرضى في قطاع غزة، ينتظرون الإجلاء الطبي، بحسب ما أعلن الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش.

جاء ذلك في رد على صحافيين، بشأن آخر مستجدات عمليات الإجلاء الطبي من غزة، في ظل استمرار الصعوبات المتعلقة بها، ونداءات العديد من المرضى للحصول على المساعدة لتلقي العلاج.

وذكر ياساريفيتش أنه تم إجلاء 12 ألفا و913 مريضا من غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم 6 آلاف و186 طفلا.

وأضاف أنه تم إجلاء 16 ألف مرافق مع المرضى من القطاع منذ ذلك التاريخ.

وأكد أن عمليات الإجلاء الطبي تُجرى 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، مضيفا: "خلال الأسبوع الماضي، بين 2 و8 آب/ أغسطس، تم إجلاء 101 مريض و164 مرافقا. ولا يزال آلاف المرضى ينتظرون الإجلاء الطبي".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أفادت بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 4 آلاف و145 شخصا واستشهاد 1258 آخرين في القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء جرّاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغ 73 ألفا و386 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 174 ألفا و256.

وقبل الإبادة، كانت حركة التنقل لمرضى غزة متاحة إلى الضفة وإسرائيل عبر معبر بيت حانون، حيث يخرجون بتحويلات طبية في ظل تهالك المنظومة الطبية ونقص الإمكانات، بفعل الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ 2006.

ومع بدء إسرائيل حربها في عام 2023، فرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة، وأغلقت المعابر بشكل كامل، ومنعت تنقل الأفراد من وإلى القطاع.

وفي 2 شباط/ فبراير الماضي، أعادت إسرائيل فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل محدود وتحت قيود مشددة، بعد إغلاقه منذ أيار/ مايو 2024.