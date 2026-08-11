الصحة بغزة: 73 ألفا و387 شهيدا منذ بدء الحرب

تأتي الخروقات المتكررة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، وصول شهيد ومصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.

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وأفادت الوزارة بأن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1,259 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 4,146، إضافة إلى انتشال 807 شهداء من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,387 شهيدا، مقابل 174,257 مصابا، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خرق اتفاق هدنة غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف مناطق سكنية وخيام للنازحين ومراكز إيواء في أنحاء متفرقة من القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خانيونس وشرقها، إضافة إلى إطلاق النار على المناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا شمالي غزة، ومواصي مدينة رفح.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مدينة بيت لاهيا والمناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي والمسير على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة خانيونس.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية خروقاتها للهدنة لليوم الـ306 على التوالي، وسط استمرار الحصار المشدد ومنع إدخال المساعدات وتعطيل جهود الإغاثة وإعادة إعمار القطاع.

وتستمر هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو الماضي، التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق"، فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع.

ويأتي التصعيد في ظل تدهور متواصل للأوضاع الإنسانية في غزة، وارتفاع المخاطر التي تهدد حياة المدنيين والنازحين، وسط استمرار استهداف المناطق المأهولة ومراكز الإيواء.

وكان اتفاق إنهاء الحرب والتهدئة في قطاع غزة قد وقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة عربية وأميركية.