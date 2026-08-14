إصابة 3 صيادين بنيران الاحتلال قبالة سواحل مدينة غزة

الاحتلال يواصل اعتداءاته في غزة: إصابة صيادين فلسطينيين بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة سواحل غزة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي ميداني في حماس كان قد استهدفه أواخر تموز/ يوليو الماضي شمالي القطاع.

أصيب 3 صيادين فلسطينيين، اليوم الجمعة، بنيران زوارق حربية إسرائيلية أثناء عملهم قبالة سواحل مدينة غزة، في أحدث الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي ميداني في حركة حماس كان قد استهدفه أواخر تموز/ يوليو الماضي شمالي القطاع.

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وقال منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها تجاه قارب صيد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين نُقلوا إلى المستشفى، مشيرًا إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين في هذا القطاع وحرمانهم من مصدر رزقهم.

ويواجه صيادو غزة قيودًا إسرائيلية مشددة على الوصول إلى البحر منذ اندلاع الحرب، فيما أفاد تقرير أممي، في الثاني من تموز/ يوليو الماضي، بأن البحرية الإسرائيلية واصلت منع سكان القطاع من الوصول إلى البحر رغم سريان وقف إطلاق النار.

وتعرض قطاع صيد الأسماك لأضرار واسعة خلال الحرب، شملت ميناء غزة ومراكب الصيد ومعداته، فيما أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أن استعادة نشاطه تتطلب تأمين وصول آمن إلى البحر.

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه اغتال محمد بسام محمد مشتهى، إثر غارة نفذها في شمالي قطاع غزة في 30 تموز/ يوليو الماضي، مدعيًا أنه كان قائد سرية في كتيبة الشاطئ التابعة للجناح العسكري لحركة حماس.

وزعم الجيش أن مشتهى شارك في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفي احتجاز عدد من الإسرائيليين خلال الحرب. وادعى كذلك أن مشتهى حاول، في الفترة الأخيرة، الدفع بمخططات تستهدف قوات الجيش وإسرائيليين، وأن اغتياله جاء بهدف "إزالة التهديد".

وأضاف الجيش أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في القطاع "وفقًا للاتفاق"، وأنها ستواصل العمل بزعم "إزالة أي تهديد فوري"، في وقت تتواصل فيه الغارات وإطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد 1,260 فلسطينيًا وإصابة 4,154 آخرين، بحسب المعطيات الواردة من قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 73,389 فلسطينيًا وأصيب 174,266 آخرون، إلى جانب دمار واسع أصاب نحو 90% من البنية التحتية في غزة.