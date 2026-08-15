غزة: 22 محطة أكسجين خارج الخدمة وتحذيرات من توقف مرافق صحية

مؤسسات صحية في غزة تحذّر من توقف مولدات وعيادات متنقلة ومحطات أكسجين بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار، في ظل القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1,262.

معدات طبية متضررة خلال أعمال صيانة في مجمع الشفاء بمدينة غزة، في ظل نقص قطع الغيار (Getty Images)

حذّرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، اليوم السبت، من توقف خدمات ومرافق صحية في قطاع غزة، بسبب النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات والمركبات الطبية، في وقت حذّر مدير عام مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، من تداعيات خطيرة في حال توقف محطات الأكسجين عن العمل.

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ويأتي التحذير بعدما أعلنت وزارة الصحة في غزة خروج 22 محطة أكسجين عن الخدمة، وسط مخاوف من توقف المحطات الـ12 المتبقية نتيجة استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المعدات والإمدادات إلى القطاع.

وقالت جمعية الإغاثة الطبية، وهي مؤسسة غير حكومية، إن "نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل، ما قد يؤدي إلى تعطل الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية في عدد من المراكز والعيادات".

وأضافت أن نقص زيوت المركبات وقطع الغيار يهدد كذلك بتوقف العيادات الطبية المتنقلة، "ما قد يحد من وصول الخدمات الصحية إلى النازحين والفلسطينيين في المناطق التي يصعب عليهم الوصول منها إلى المرافق الصحية".

وناشدت الجمعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية التدخل العاجل لتوفير وإدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية، محذرة من أن استمرار النقص يهدد بحرمان آلاف الفلسطينيين من الخدمات الصحية الأساسية.

وفي السياق، حذّر مدير عام مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، من "تداعيات خطيرة" في حال توقف عمل محطات الأكسجين في المجمع، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تواجهها المنشآت الصحية نتيجة نقص المعدات والمواد اللازمة لاستمرار تشغيلها.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد أعلنت، في 12 آب/ أغسطس الجاري، أن السلطات الإسرائيلية تواصل تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف ومرافق حيوية أخرى، محذرة من أن ذلك يعرض حياة آلاف الأشخاص للخطر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الجمعة، إن معبر كرم أبو سالم لا يزال المعبر الوحيد العامل لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، فيما تستمر القيود على إدخال عدد من المعدات والإمدادات الضرورية.

كما أظهرت أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، المنشورة في 11 آب/ أغسطس الجاري والمستندة إلى معلومات حتى 31 تموز/ يوليو الماضي، استمرار فجوات كبيرة في توافر الموارد والخدمات الصحية في مرافق القطاع.

ويتزامن تدهور الأوضاع الصحية مع استمرار سقوط ضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، وصول شهيدين و14 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 1,262 شهيدًا، إلى جانب 4,168 مصابًا، فيما جرى انتشال جثامين 808 شهداء خلال الفترة ذاتها.

وارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73,391 شهيدًا و174,280 مصابًا، بحسب وزارة الصحة.