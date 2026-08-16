الحية يبحث مع رئيس المخابرات المصرية في العلمين تنفيذ خريطة طريق غزّة

بحث وفد من حماس برئاسة خليل الحية مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد سبل تنفيذ خارطة الطريق التي عرضها "مجلس السلام" المكونة من 15 بندًا، فيما أكدت الحركة تمسكها بالاتفاق واستعدادها لتنفيذه حال التزام إسرائيل به.

بدأ وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، اليوم الأحد، محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، في مدينة العلمين شمالي مصر، لبحث سبل الدفع نحو تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة.

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ويضم وفد حماس أعضاء الفريق المفاوض برئاسة زاهر جبارين، في أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة أواخر تموز/ يوليو الماضي، وفق ما أفاد مسؤول في الحركة وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول إن الوفد سيبحث مع رشاد "تطورات المفاوضات والجهود المبذولة من أجل إلزام إسرائيل بالموافقة على الاتفاق الذي يشمل خريطة الطريق المكونة من 15 بندًا، وبدء تنفيذه".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد رفض الخطة التي أعلنها الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، وافقت حماس بموجبها على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من أجزاء واسعة من القطاع.

وأضاف المصدر أن الوفد سيطلع المسؤولين المصريين على "الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار"، وأفاد بأن الحية سيؤكد "تمسك الحركة بالاتفاق وجاهزيتها لتنفيذه فور الإعلان عن التزام إسرائيل به".

وكانت حماس قد أعلنت، الشهر الماضي، حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة غزة، بعد نحو عقدين من توليها الحكم في القطاع، تمهيدًا لتسليم المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي موازاة ذلك، قال مصدر آخر في حماس إن اتصالات تجري لترتيب لقاء بين وفد الحركة المفاوض وملادينوف ومسؤولين أميركيين، خلال زيارة المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إلى مصر الأسبوع الجاري، لبحث العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق.

ومن المقرر أن يزور كوشنر إسرائيل ومصر خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لتقريب المواقف بشأن خطة غزة، برفية ملادينوف ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق، توني بلير.

وأضاف المصدر أن الاتصالات متواصلة مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بهدف الضغط من أجل التزام إسرائيل بالاتفاق.

وأفادت تقارير مصرية بأن اللقاء بين وفد حماس والقيادة المصرية بحث "سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب". ونقلت عن وفد حماس تأكيد التزام الحركة "بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة وبدء عملية إعادة الإعمار".

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في بيان: "اللقاءات مع الأشقاء في مصر تأتي في إطار مواصلة الاتصالات والجهد الدبلوماسي للحركة مع الوسطاء".

وأضاف أن الاتصالات تهدف إلى "وضعهم (الوسطاء) في صورة انتهاكات الاحتلال، وضمان إلزام الاحتلال بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام".

وأوضح مصدر في حماس، السبت، أن وفد الحركة يضم، إلى جانب الحية وجبارين، رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، ومسؤول مكتب العلاقات العربية والإسلامية باسم نعيم.

وتأتي زيارة الحية إلى القاهرة في وقت تشهد فيه مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تباينا بشأن تنفيذ مراحله التالية، فيما تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ قتلت أكثر من 1050 فلسطينيًا منذ بدء الهدنة، بحسب وزارة الصحة في غزة، فيما قُتل خمسة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.