الحية يطلع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة على لقاءات العلمين: الاحتلال مسؤول عن تعطيل "خارطة الطريق"

حذّرت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع بالقاهرة بمشاركة خليل الحية من عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق "خارطة الطريق" الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتنصله من التفاهمات، مشددةً على ضرورة بناء إستراتيجية وطنية موحدة، لتعزيز الصمود ومواجهة التحديات.

جانب من اللقاء الذي عُقد في القاهرة، الإثنين

حذّرت الفصائل الفلسطينية في اجتماع بالقاهرة، الإثنين، من تعطيل الاحتلال الإسرائيلي لـ"خارطة الطريق" بشأن غزة، مؤكدة على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وصياغة إستراتيجية وطنية جامعة، لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت حركة حماس في بيان، مشيرة من خلاله إلى أن رئيس مكتبها السياسي، خليل الحيّة، "التقى مساء اليوم (الإثنين) في العاصمة المصرية القاهرة، قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، حيث جرى وضعهم في صورة تطورات المشهد السياسي والميداني، واللقاءات الأخيرة التي تمت مع القيادة المصرية الشقيقة والوسطاء والضامنين في العلمين خلال اليومين الماضيين".

وأضافت أن الحيّة "قدّم شرحا مستفيضا حول مجريات اللقاءات ومواقف الأطراف المختلفة، وردود الفعل التي تلت إعلان الموافقة على خارطة الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

وبحسب البيان ذاته، فقد "حمّل المجتمعون الاحتلال مسؤولية التعطيل عبر مواقفه الرافضة لخارطة الطريق، وتنكّره لتفاهمات المرحلة الأولى، والاستمرار في انتهاكاته وخروقاته اليومية".

كما "توقف المجتمون أمام ما يجري من استيطان وتهويد، واعتداءات المستوطنين على شعبنا في الضفة، ومعاناة أهلنا في قطاع غزة، وسبل وقف العدوان المتصاعد، والعمل لمنع تحويل الشعب الفلسطيني إلى ضحية للبازار الانتخابي في الكيان".

وشدد المجتمعون على "بذل كل الجهود أيضا إغاثة شعبنا وتعزيز صموده، وتوفير الحياة الكريمة له، وتحقيق سرعة التعافي والإعمار، وصولا لتحقيق أهداف شعبنا كاملة في أرضه ووطنه".

وأكدوا على "ضرورة المضي في خطوات جادة لترتيب البيت الفلسطيني على قواعد الشراكة الوطنية والديموقراطية، وصياغة إستراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة، ووضع الآليات لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا المشروعة، وضمان حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".